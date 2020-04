Saluzzo aggiunge 53 mila euro ai "buoni alimentari" statali destinati alle famiglie saluzzesi bisognose

Il comune di Saluzzo ha contribuito con uno stanziamento di 53 mila euro ad incrementare i buoni spesa alimentari e le spese di prima necessità di derivazione statale.



"Con il decreto "Cura Italia" - scrive in una nota il sindaco Mauro Calderoni - il Governo ha assegnato ai comuni i fondi da destinare alla distribuzione di "buoni alimentari" per far fronte alla situazione di emergenza dei nuclei familiari rimasti senza risorse economiche sufficienti ad autosostenersi."



"Per Saluzzo - continua il primo cittadino saluzzese - il contributo ammontava a 90.000 euro, e sin dai primi calcoli è apparso evidente che le sole risorse statali non avrebbero consentito di fronteggiare l'emergenza che per un breve periodo di tempo e per un numero limitato di famiglie. Alla luce delle numerose richieste pervenute e delle situazioni di fragilità che l'interruzione dell'attività lavorativa ha determinato o la crisi sanitaria accentuato, l'amministrazione ha deciso pertanto di destinare all'iniziativa le consistenti donazioni d privati cittadini ed aziende pervenute in questo mese (28.000 euro circa al momento), nonché l'ulteriore importo di 25.000 euro dal bilancio comunale."



"La spesa - prosegue - complessiva per l'erogazione dei buoni alimentari e dei generi di prima necessità cresce così a 143.000 euro e consentirà di sostenere tutte le famiglie saluzzesi ammesse al beneficio per quattro settimane complessive, un periodo di tempo ritenuto più adeguato alle difficoltà delle persone e alla necessità di dare una risposta ai bisogni primari."



"Si spera - conclude Calderoni - intanto che le annunciate misure governative intervengano in forma più strutturale e in modo tempestivo affinché, nonostante alcune possibilità di "ripartenza" per determinate attività, nessuno rimanga indietro e privo di mezzi dignitosi di sostentamento."