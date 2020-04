Take away permesso in Piemonte, la soddisfazione di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia accoglie con estremo favore la decisione di autorizzare il servizio take away e di ristorazione d’asporto a partire dal 4 maggio, presa dal Presidente della Regione Alberto Cirio. La delibera fa seguito alle richieste presentate da Paolo Bongioanni, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, che si è ripetutamente espresso a favore di questa misura.

“I take away in Piemonte non potevano restare chiusi - commenta il Consigliere - Impedire a bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie di aprire sarebbe stato un danno enorme a un settore già fortemente penalizzato dalla crisi sanitaria ed economica in corso. Sono molto felice di vedere che Alberto Cirio ha seguito il parere che, a nome di Fratelli d’Italia, gli ho più e più volte ripetuto”.

“Si tratta di una misura indispensabile per assicurare ossigeno ai ristoratori, che in questo momento si vedono totalmente abbandonati dal governo" dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni. “L’azione di Paolo è stata fondamentale e incisiva e ne andiamo fieri. Non dobbiamo dimenticarci che le piccole e medie imprese sono la vera ossatura del nostro territorio, come abbiamo ricordato durante l’ultima riunione del Coordinamento provinciale del partito, tenuta lunedì scorso in modalità telematica”.