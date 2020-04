Tamponi alla casa di riposo Maero di Manta, tutti negativi i 64 ospiti e i 53 operatori

Tutti con esito negati i tamponi effettuati sabato 25 aprile presso la Casa di Riposo Maero di Manta. Sottoposti al test i 64 ospiti e i 53 operatori. A commentare la notizia il sindaco Paolo Vulcano insieme all'assessore con delega alla casa di riposo Stefania Arnolfo attraverso un video comparso sulla pagina Facebook del comune.

"Facendo i dovuti scongiuri del caso, la nostra casa di riposo è stata una di quelle poche strutture che ad oggi sono uscite indenni dal Covid-19 - si legge in una nota del sindaco di Manta su Facebook - " Un plauso va assolutamente al direttore sanitario, alla direttrice nonché agli operatori che in questi mesi hanno adottato ogni accortezza per evitare i contagi. Vorrei ricordare che fin da febbraio, quando iniziò a prospettarsi il rischio di propagazione del virus, l’accesso alla struttura è consentito unicamente agli operatori."

"I parenti, con grande senso di responsabilità, - continua la nota - hanno compreso la situazione e sono rimasti in contatto con i propri cari con telefonate e video.

Gli operatori stanno dimostrando una grande passione per il loro lavoro e affetto verso gli ospiti, si sono infatti attivati per fare video da inviare ai parenti e far vedere agli ospiti i video che vengono inviati dalle persone care. E’ stata adottata una linea rigida di chiusura della struttura che a molti tutto subito era apparsa esagerata, ma che fin da subito come amministrazione abbiamo appoggiato. Ad oggi non possiamo che ringraziare gli operatori di non aver allentato la misura, perché questo ha permesso di preservare la salute degli ospiti presenti ed è questo ciò che conta davvero."

Intanto a Manta la situazione dei contagi è in via di miglioramento: 2 dei 9 positivi a Covid-19 presenti in paese a seguito di doppio test sono risultati negatici. Quindi il numero dei contagi scende a 7.

"Nel nostro piccolo abbiamo cercato di portare un po’ di colore all’interno della casa di riposo facendo recapitare dei fiori da porre sui davanzali per dare un segno di speranza e lo stesso hanno fatto i fratelli Scaramozzino sempre molto sensibili a queste iniziative. - continua il sindaco - Ricordo in ultimo l’iniziativa intrapresa dagli educatori del Comune di Manta che stanno raccogliendo disegni e registrazioni dei piccoli mantesi per poterne poi fare un video da proiettare in struttura, un abbraccio virtuale dei bambini verso i nonni che vuole essere un abbraccio di tutta la comunità in questo duro periodo."