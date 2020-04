Uso delle seconde case in Piemonte: "Per i lavori in campagna è tardi. Ma se si continua a tenerle chiuse, forse, lo è anche per chi le potrebbe vivere"

Come Lei sa, la stragrande maggioranza di queste abitazioni sono vecchie case di famiglia in borgate altrimenti disabitate e che necessitano, soprattutto in questo periodo, di manutenzione e cura. Attorno a queste case ci sono piccoli appezzamenti di terra per un orto, qualche fiore e qualche albero da frutto.

Nel frattempo, il veder riaprire le case e curare il giardino diventa un elemento positivo per i pochi sopravvissuti nei nostri paesi, dove anche la speranza per il futuro sta venendo meno. Certamente l’uso delle seconde case per festini o incontri va assolutamente impedito; si parla qui di manutenzione di queste abitazioni e soprattutto delle aree verdi che le circondano. E’ già tardi per i lavori in campagna, ma se questi verranno ancora impediti per lungo tempo sarà la fine per centinaia di queste strutture, e forse anche per chi non le può lavorare e entrerà in depressione.