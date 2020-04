Verzuolo, Fase 2,novità di orari dei servizi postali e bancari

Con l’avvicinarsi della "Fase 2" emergono alcune novità riguardo gli orari di apertura dei servizi postali e bancari. L’ufficio postale è tornato all’orario "normale", dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La filiale di Ubi Banca, precedente chiusa e dirottata su Saluzzo, ha avviato una prima riapertura: ogni due settimane aprirà il mercoledì dalle 8.30 alle 12. Mercoledì, 29 aprile 2020, è stata effettuata la prima; la seconda sarà il 13 maggio. L’accesso è consentito solo su appuntamento (0175.47495), per operazioni urgenti e non differibili e ad un cliente per volta quindi non più di 10-12 clienti per ogni apertura.

Invariate le aperture dell’Unicredit (su appuntamento lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.30), Bene Banca (su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) e Banca di Caraglio (su appuntamento dalle 8.15 alle 12). Resta al momento ancora chiusa la Banca Popolare di Novara.

L’8 aprile scorso il sindaco GianCarlo Panero aveva scritto al Prefetto Giovanni Russo per chiedere di intervenire nei confronti della posta e delle filiali (come Unicredit) che avevano deciso una riduzione di orario o (nei casi di Ubi Banca e Banca Popolare di Novara) una chiusura totale con dirottamento sulle sedi di Saluzzo, causando disservizi e disagi ai cittadini.

Inoltre, Panero aveva inviato, tramite l’Uncem, una richiesta di soluzione, alla Banca di Italia e al Ministero delle Finanze.