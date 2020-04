Racconigi, sulla pagina facebook “Le Clarisse” uno spazio dedicato alle famiglie

Una pagina dedicata alle famiglie, ai genitori e figli di diverse età faticosamente impegnati ad attraversare questo difficile periodo di pandemia. Questa l'iniziativa creata sulla pagina facebook “Le Clarisse” di Racconigi.

"Durante una malattia epidemica in cui il contagio si trasmette con il respiro nostro e degli altri, il desiderio e la speranza sono di poter tornare presto a respirare, senza paura e a pieni polmoni. La pagina per le famiglie della città tenterà di offrire attraverso le parole 'una boccata di ossigeno' per permettere a genitori e figli di tornare a respirare quel bisogno di fiducia nel futuro, di cui ora abbiamo tutti un gran bisogno".

Uno spazio di parole con una finalità sociale-educativa e culturale, attraverso la messa a disposizione di materiali diversi da utilizzare e far circolare si intende far emergere e promuovere le capacità e le risorse positive delle famiglie. "In questa fase della crisi un obiettivo importante per tutti noi è rimettere in circolo la nostra capacità di adulti nell’affrontare la crisi e nel saper trasmettere questa risorsa preziosa ai nostri figli".

La pagina offrirà e metterà a disposizione di chiunque interessato, esperienze e riflessioni, contributi scientifici, articoli e consigli di lettura rivolti ai genitori, insegnanti, operatori, cittadini e proposte di attività offerte a genitori e figli per giocare insieme e fare esperienze formative attraverso attività leggere , espressive e di gioco adatte alle diverse età (fiabe e racconti, laboratori, visite virtuali, giochi e proposte).

"Con aggiornamenti settimanali e per alcuni mesi raccoglieremo e metteremo a disposizione il materiale di lettura per i genitori e adulti interessati e materiale di attività per genitori e figli".

Coloro che intendono proporre riflessioni o altro materiale utile o vogliono interloquire con la responsabile dell’iniziativa possono contattare all’indirizzo e mail: filenamarangi@gmail.com; Profilo Facebook: Filomena Filena Marangi, pagina dedicata: Il filo delle storie.

L’inserto aggiornato settimanalmente comparirà sulla pagina ufficiale Facebook della Biblioteca Civica, a cura della responsabile dott.sa Valeria Buscatti; il materiale contenuto in tale inserto sarà curato e selezionato dalla dott.sa Filena Marangi- Formatrice e Conduttrice di gruppi di parola per genitori e figli, esperta in Servizi e Centri per le famiglie e in attività a sostegno alla genitorialità, collaboratrice a titolo volontario della Biblioteca Civica.