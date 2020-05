I tecnici di Aspromiele: “Un’altra primavera con nuove stragi di api per il sospetto uso improprio dei pesticidi” (FOTO)

Le api sono una medicina per la salute delle persone e per la tutela dell’ambiente. Infatti, svolgono inconsapevolmente e in modo gratuito l’attività di impollinazione senza la quale le piante non porterebbero frutti. Garantendo la produzione di buona parte del cibo consumato. Inoltre, la loro presenza e quella dei pronubi selvatici, che trasferiscono il polline da un fiore all’altro, salvaguardano la biodiversità del territorio.

Oltre ai problemi legati ai fenomeni climatici fuori stagione come le gelate e il freddo a marzo-aprile o la siccità estiva, tutti gli anni, in primavera, i preziosi insetti devono affrontare, in qualche caso, il sospetto uso improprio dei trattamenti con prodotti chimici di alcune colture agricole, e non solo, durante il periodo di piena fioritura. Nonostante ci siano le Leggi regionali 313 del 2004 e, soprattutto, la 1 del 2019 che vietino i trattamenti fitosanitari (pesticidi) sulle piante in fiore e con presenza di melata e obblighino allo sfalcio preventivo e alla rimozione della stessa massa vegetale, con fioriture spontanee, presente tra le file delle coltivazioni e ai bordi delle stesse.

E così la strage di api continua. Come sta succedendo in queste settimane durante le quali gli insetti muoiono in grandi quantità a causa dei sospetti avvelenamenti prodotti da sostanze chimiche, compromettendo seriamente i prossimi raccolti di miele.

A denunciarlo con forza è l’Associazione Aspromiele, alla quale aderiscono oltre 3.000 operatori piemontesi del settore fra professionisti titolari di azienda e chi pratica l’attività a livello amatoriale. “Da inizio aprile - dicono i tecnici di Aspromiele - stiamo registrando da parte degli apicoltori una segnalazione dopo l’altra - oltre 40 in 3 settimane - in merito a spopolamenti negli alveari e morie anomale di api. Il problema è davvero grave e riguarda tutti. Oltre ai danni per le aziende del settore causate dalla perdita degli insetti e dalla mancata produzione di miele, c’è in gioco la salute dell’ambiente nella sua totalità: compresa quella di ognuno di noi. Si tratta anche di un segnale pericoloso che dimostra come alcune molecole chimiche, se utilizzate in modo non corretto, possano provocare lo scempio di insetti e non solo”.

Cosa si può fare? “Spesso si è presi dallo sconforto e da un senso di impotenza verso chi non rispetta le api e l’ambiente, ma facendo rete e collaborando possiamo davvero far sentire e valere le nostre ragioni agli organi competenti. A questo proposito rinnoviamo l’invito a tutti gli apicoltori, testimoni diretti di ciò che accade in campo, a segnalare con tempestività situazioni anomale legate a possibili avvelenamenti. I nostri contatti si possono trovare al link (clicca qui)”.

LE SITUAZIONI PIU’ DRAMMATICHE IN PIEMONTE

Dicono i tecnici di Aspromiele: “Le criticità maggiori sono state riscontrate nelle aree con prevalenza di noccioleti, specialmente in alcune zone dell’Albese e del Monregalese, nelle quali è stato utilizzato anche un insetticida concesso in deroga in Piemonte per il trattamento dell’eriofide del nocciolo. In alternativa al prodotto chimico poteva essere usato in modo efficace lo zolfo bagnabile, come consigliato da organizzazioni e agronomi. Sarebbe stato meno tossico per api e pronubi. In ogni caso l’operazione con sostanze non naturali andava eseguita adottando tutte le precauzioni richieste dalle Leggi, senza scordarsi di constatare la possibile presenza di melata di afide sulle foglie delle piante da trattare, Qualcuno, però, evidentemente ha prestato poca attenzione nel controllare questo. Stiamo indagando, grazie agli apicoltori che hanno presentato la denuncia alle autorità veterinarie e raccolto campioni di api o porzioni di favo negli alveari, eventuali residui della molecola insetticida concessa in deroga: l’abamectina”.

Ci sono, poi, altre situazioni difficili? “Stiamo registrando problematiche simili nelle vicinanze di ampie aree coltivate a mais: le api sono letteralmente scomparse dalle colonie nel giro di pochissimi giorni. Sembra essere tornato lo spettro delle sementi conciate con insetticida. Ci riferiamo al “Mesurol”, formulato a base di methiocarb, il quale lo scorso anno ha creato gravi problemi in diverse regioni. Anche in questo caso stiamo indagando la possibilità di trovare la molecola nelle matrici dell’alveare come il polline in favo”.

Gli impianti di melo? “Sembrano essere stati nel mirino per i trattamenti effettuati senza rispettare la fine della fioritura. In alcune zone pare siano avvenute somministrazioni di insetticidi contro l’afide lanigero senza attendere la completa caduta dei petali così come, invece, viene riportato sull’etichetta dei prodotti, è consigliato dai tecnici agricoli e viene previsto dalla Legge”.

Ma non solo. “Casi gravi di avvelenamento di alveari sono stati registrati in alcuni territori delle province di Asti e Alessandria. Vittime quasi 200 arnie collocate in zone coltivate a colza, probabilmente in seguito a trattamenti insetticidi contro il punteruolo. Anche in questo caso senza badare alle piante in fioritura, molto attrattive per api e pronubi selvatici”.

COSA E’ STATO FATTO INSIEME ALLA REGIONE

Aspromiele ha fornito il proprio contributo alla stesura di una circolare fatta pervenire dal Settore Fitosanitario della Regione a tutti gli operatori interessati per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in difesa di api e pronubi.

Nel documento si legge tra l’altro: “Si invitano tutti gli operatori del settore agricolo, le ditte di manutenzione del verde e tutti i cittadini che curano piante ornamentali o coltivano piccoli appezzamenti di terreno a livello amatoriale, a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa regionale a tutela delle api e dei pronubi, nonché le indicazioni sempre presenti in etichetta dei prodotti fitosanitari. Pertanto va considerato con estrema attenzione il fatto che, come per l’impiego di insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e fungicidi non si può operare in presenza di fiori e di melate. Nel caso di fioriture è fondamentale sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario. Le disposizioni sono valide sia che si operi all’interno di appezzamenti coltivati, sia che vengano trattati bordi di strade, di ferrovie, ecc. Sono altresì valide nel caso di trattamenti di alberate cittadine se sono presenti melate: ad esempio dove ci sono esemplari di tiglio. I trattamenti vanno fatti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione. Quando sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private”.

Il documento attua la Legge 1 del 2019 che prevede, in caso di violazione delle regole, la sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro.

Dice l’assessore piemontese all’Agricoltura, Marco Protopapa: “L’invito a rispettare la nostra normativa a tutela delle api si rivolge a tutti. Il comparto miele sta già attraversando una forte crisi e, nel 2019, in Piemonte, ha registrato un calo di produzione intorno ai 16 milioni di euro”.

LE FOTO ALLEGATE ALL’ARTICOLO SONO STATE SCATTATE DAI TECNICI DELL’ASSOCIAZIONE ASPROMIELE