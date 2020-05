Emergenza Coronavirus: tre guariti in poche ore a Carrù

Giungono splendide notizie da Carrù in materia di emergenza Coronavirus: il paziente 1, risultato negativo al secondo tampone, ha fatto ritorno a casa ieri pomeriggio, al pari di un'altra concittadina.

Sempre nelle scorse ore, inoltre, il sindaco, Stefania Ieriti, ha ricevuto il seguente messaggio sul proprio smartphone, con cui è stata certificata la terza guarigione nel giro di poche ore: "Buongiorno sindaco, le volevo comunicare io stessa che sono ufficialmente guarita. Ho avuto l'esito dell'ultimo tampone questa mattina ed è negativo. In questi giorni mi sono resa conto di quanto sia speciale Carrù. Mi sono spostata dalla mia amata Sicilia quattro anni fa con mille dubbi di come mi sarei trovata e in questi giorni di isolamento da tutto e tutti ho capito che qui si sta veramente bene. La gente mi ha accolta positivamente e alcune colleghe come una figlia. Durante queste settimane ho sentito la presenza concreta di questo paese. Oggi per me è un giorno speciale e domani ritorno al mio amato lavoro. Grazie anche a lei".

DONAZIONI - Il primo cittadino ha poi dato comunicazione di una raccolta fondi effettuata dalla popolazione che ha permesso la fornitura di alcuni strumenti sanitari in favore della Fondazione Garneri. Inoltre, un'altra famiglia carrucese, che preferisce mantenere l'anonimato, ha donato 500 euro al Comune di Carrù in favore delle famiglie in difficoltà.

SANIFICAZIONI - Intanto, nella mattinata di oggi, venerdì 1° maggio, i volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno effettuato la sanificazione delle panchine collocate sul suolo pubblico e dei giochi installati presso i giardinetti, il cui uso permane inibito anche dopo il 4 maggio. Per quanto invece concerne la riattivazione della casetta dell'acqua, essa potrebbe tornare a erogare il servizio a partire dalla prossima settimana, ma non vi sono ancora certezze in merito.

1° MAGGIO - Infine, un pensiero del sindaco Stefania Ieriti sul 1° maggio: "In data odierna si celebra in diversi paesi del mondo la Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori. Un evento che ha un significato importante a livello sociale e una lunga storia fatta di lotte per i diritti del lavoratori e per condizioni di lavoro più umane. Quest'anno questa Festa avrà un sapore diverso, a causa della pandemia di Coronavirus, ma non deve avere un differente significato: deve essere, a mio avviso, di ulteriore stimolo per i nostri governanti, ai quali chiediamo all'unisono l'adozione di iniziative e di provvedimenti che possano essere creatori di nuove opportunità di lavoro per tutti nel rispetto del dettato costituzionale. È difficile celebrare la Festa del Lavoro se è proprio il lavoro che manca. Sforziamoci tutti a fare qualcosa per la nostra ripresa: solo così potremo risollevarci".