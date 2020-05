Fake news, acqua pubblica, hospice e misure economiche per il dopo Covid nel Consiglio comunale di oggi a Fossano

Un consiglio comunale che ha toccato toni talvolta concitati quello di ieri, giovedì 30 aprile, a Fossano.

Sia in materia di gestione dell'emergenza Covid-19, sia su argomenti finanziari si sono toccate punte di tensione notevole.

In modo particolare ci sono stati screzi tra maggiornanza e minoranza di centro sinistra sia sulle modalità adottate dal sindaco Dario Tallone nel relazionare fuori ordine del giorno non solo in materia di emergenza Covid, ma anche sulle attività svolte dalla Giunta.

Particolarmente tesi i rapporti tra il consigliere Vincenzo Paglialonga e il consigliere Franco Berrone per attacchi personali riguardo alle donazioni sul conto corrente messo a disposizione dal Comune per l'emergenza Covid.Ecco il video della seduta della Commissione Finanze del 23 aprile scorso lasciata dal consigliere Paglialonga e ripresa nella discussione di ieri:

Tra i punti più controversi, sebbene parzialmente fuori dai binari imposti dall'ordine del giorno del Consiglio comunale, quello sulle mascherine fornite dal Comune di Fossano per le quali da più fronti in questi giorni si sono sollevati dubbi di efficacia parzialmente chiariti dal consigliere Enzo Brizio, intervenuto in qualità di medico: "Se consideriamo queste mascherine come difesa dal Coronavirus, allora non servono. Se invece le consideriamo, in abbinamento al distanziamento sociale, come strumento per non diffondere il Covid allora sono uno strumento utile. A inizio epidemia si consigliava di starnutire nel gomito, ecco queste mascherine sono più efficaci di un gomito o di una sciarpa" Strumenti che non sono DPI, ma offrono in sostanza, indossandole tutti e mantenendo il distanziamento sociale, uno strumento di protezione.

Un altro momento di frizione si è creato in riferimento all'invito di prevedere strumenti di sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dalla crisi economica correlata all'emergenza sanitaria. In riferimento all'interrogazione presentata dai consiglieri Paolo Cortese, Francesca Crosetti, Vincenzo Paglialonga e Rosita Serra, il sindaco Dario Tallone ha replicato che sia per il rimborso dei mezzi di trasporto non utilizzato dagli studenti che viaggiano in scuolabus, sia per la riduzione delle imposte comunali non ancora toccate da misure di sostegno, sia in fase di definizione un'azione di aiuto alle imprese.

D'altro parere il consigliere Paolo Cortese che ha sottolineato l'adozione da parte della Giunta comunale della delibera N° 74 che aumenta: "fino a 5 volte alcune spese per accedere ai servizi degli uffici Lavori Pubblici e Urbanistica. In un momento come questo - ha detto Cortese - avete messo le mani in tasca ai cittadini con delle nuove gabelle. Vi sembra il momento per una boiata simile? Riduciamoci tutti del 50% indennità e gettoni di presenza come contributo di solidarietà".

Dato invece ottimistico della seduta di ieri è il numero dei contagi ridotti a 54 persone: "Da inizio consiglio c'è una buona notizia con un guarito in più rispetto a un'ora fa - ha annunciato Tallone - A oggi i contagiati sono 54 e i guariti 17 a fronte di 574 tamponi".

Nel corso del consiglio è stata adottata all'unanimità la variazione di bilancio che prevede il posticipo del pagamento di una serie di imposte comunali.

Michela Revelli è stata eletta garante dei diritti dei detenuti dopo una votazione che ha visto minoranza schierata a favore della candidatura di Ezio Dardanelli. Torneremo nei prossimi giorni sul tema.

Nei prossimi giorni seguiremo gli approfondimento dei diversi temi all'ordine del giorno, intanto condividiamo il video della seduta del Consiglio comunale: