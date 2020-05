La quotidianità al tempo del Covid-19: Elena, volontaria in Croce Bianca, tra la paura e il senso di appartenenza

Elena ha 21 anni ed è una giovanissima volontaria di Croce Bianca. Il suo percorso è iniziato circa 2 anni fa con i corsi, poi l’abilitazione il 30 settembre 2018 e l’inizio di una vita divisa tra il lavoro nella gioielleria di famiglia, il tempo trascorso con gli amici e i turni a bordo dell’ambulanza.

Poi, a febbraio, l’inizio dell’epidemia da Covid-19: “Vivo da sola, quando hanno iniziato ad arrivare le notizie sul Covid ho pensato di impegnarmi perché molti volontari tornano a casa dalle loro famiglie, mentre io potevo facilmente non vedere nessuno” ci racconta.

Elena è toccata due volte dal Covid-19: sia come operatrice a bordo delle ambulanze sia perché, nel frattempo, a contrarre il Covid-19 è stata sua mamma, fortunatamente ormai guarita.

“I miei genitori erano all’estero e dopo 10 giorni di viaggio mia mamma ha iniziato ad avere febbre. Non avremmo mai pensato al Coronavirus, ma il tampone è risultato positivo. Dalla febbre in un attimo siamo stati informati che l’avevano trasferita al Santa Croce sotto c-pap (il “casco di ossigenazione” nda). Fortunatamente non è andata in terapia intensiva, ma sono state settimane lunghissime. È andata in ospedale per accertamenti senza nemmeno portarsi il caricabatterie del cellulare e non l’abbiamo sentita per diversi giorni e poi, comunque, faticava tantissimo a parlare”.

Ecco che l’essere toccata negli affetti personali spinge Elena a impegnarsi ancora di più nel suo servizio in Croce Bianca: “Fabrizio, il presidente della Croce Bianca Fossano, ci ha mandato un messaggio chiedendo chi fosse disponibile a fare dei turni extra di reperibilità vista la situazione. Io e l’autista con cui opero più spesso ci siamo detti che viviamo da soli e non mettiamo nessuno a rischio e abbiamo accettato. Subito mi sono chiesta se sarei arrivata a pentirmi, ma mai un solo giorno ho rimpianto la mia decisione. Ho sentito che potevo impegnarmi e ne sono molto felice”.

Ecco che di viaggio in viaggio Elena ha terminato il mese di aprile con oltre 400 ore di servizio e reperibilità. Spesso è stata destinata agli interventi per Covid: nei casi più lievi sola con il paziente e l’autista, nei casi di trasporti più gravi con infermiere e il medico, ma soprattutto con tutti i mezzi di protezione individuale: “Devo davvero ringraziare il presidente e il consiglio direttivo perché ci hanno dotati di tutti i mezzi di protezione possibili, a ogni modifica legislativa ci arrivano messaggi per spiegarci i comportamenti corretti e ci hanno dotato di tutti gli strumenti possibili per essere al sicuro. Credo di avere le stesse possibilità di contagio di una persona che va a fare la spesa con tutte le precauzioni che prendiamo”.

Tute monouso, calzari, occhiali, visor, mascherine, guanti: dispositivi che mettono al sicuro e al contempo però costituiscono una distanza incolmabile: “La cosa più dura da gestire è quando vedi lo smarrimento negli occhi del paziente o dei familiari quando andiamo a prendere il malato di Covid, vorrei allungare una mano per dare un cenno di conforto, ma so che non posso. Anche quando sono andata a prendere mia mamma una volta dimessa da Cuneo è stata dura. Avrei solo voluto abbracciarla ma non ho potuto”.

I mezzi di protezione danno sicurezza, ma sicuramente rendano più complesso il lavoro: “Da quando ho iniziato in Croce Bianca è capitato spesso che suonasse il telefono di notte per un’emergenza, ma in questo periodo è più dura. Abbiamo 15 minuti dalla chiamata al momento in cui dobbiamo essere pronti con tutti i dispositivi per andare a prendere il paziente e poi spesso restiamo per ore con le tute addosso. È successo un giorno che abbiamo iniziato alle 8.30 e abbiamo staccato alle 17 senza un solo minuto tra un intervento e l’altro”.

Una fatica che porta con sé molta soddisfazione che si sente netta nella voce giovane e frizzante di Elena. C’è però una cosa che nel suo entusiasmo non riesce a digerire: “Finisco un turno devastante torno a casa e mi rilasso aprendo i social e vedo che ci sono persone arrabbiate, che si lamentano del sistema, si lamentano perché sono stanche di restare a casa a fare delle torte. Io vorrei che si vedesse cosa viviamo noi tutti i giorni: le persone sole, i pazienti che piangono. Cerchiamo di consolarli con lo sguardo e con le parole. Un giorno abbiamo fatto un intervento su una donna anziana a Fossano. Viveva con la figlia che piangeva e si scusava perché stava piangendo. Ci ha detto che aveva capito che portavamo via sua mamma e che probabilmente non l’avrebbe più vista. Sono entrata nei reparti di terapia intensiva. Ci sono persone che fino a pochi minuti prima stavano bene e improvvisamente diventano un corpo in una stanza enorme circondata da macchine giganti. È terribile da vedere. Facciamo molti trasporti da un ospedale all’altro. Un giorno abbiamo trasportato un signore giovane e abbiamo parlato con i medici: stava bene, reagiva alle cure e in un attimo ha avuto un arresto cardiaco e l’hanno dovuto tracheotomizzare e spostare in terapia intensiva. La distanza in ambulanza tra medicina Covid e terapia intensiva è di un centinaio di metri soltanto e abbiamo dovuto caricare il paziente con un’infinità di macchinari per tenerlo in vita quando pochi minuti prima parlava e mangiava”.

Ricordi che resteranno marchiati a fuoco nella memoria di Elena, ma nella sua voce al telefono traspare anche una grande serenità e una grande gioia: “Non c’è cosa al mondo che mi piaccia e mi soddisfi così tanto. Quando ero all’inizio ho pensato di mollare. Al mio fidanzato dispiaceva che mancassi per tante ore, ero una ragazzina di 20 anni, mi parlavano di un bell’ambiente in Croce Bianca, ma avevo molti dubbi. Ringrazierò sempre Luca, il mio istruttore, perché mi ha convinta a resistere. Nel tempo ho incontrato delle persone splendide e in questo periodo ancora di più. Facendo molti turni ho lavorato anche con altre persone rispetto a quelle con le quali sono normalmente di turno. Tutte persone splendide con le quali si è creata un’amicizia solida. Non mi sono mai sentita sola, colleghi, medici e infermieri mi hanno sempre sostenuta anche quando mia mamma stava male. Mi sono sentita come in una seconda famiglia. Quando sono entrata pensavo che essendo una ragazzina di 20 anni, una delle più giovani, per me sarebbe stato diverso e invece no! Non ci sono differenze. Se l’ambiente fosse freddo sarebbe diverso, più difficile lasciarsi coinvolgere e invece dal Consiglio direttivo, che in questo periodo sta lavorando tantissimo per noi, a tutti gli operatori è proprio come una famiglia. Sento molto la mancanza, in sede, dei piccoli gesti quotidiani, un abbraccio, una pacca sulla spalla, un gesto di conforto al termine di un turno difficile. Purtroppo non ci possono essere, ma sentiamo gli uni la vicinanza degli altri in ogni momento”.

L’esperienza di Elena la sta portando a contatto con medici, infermieri, O.S.S. che in questo periodo stanno dedicando le loro vite ai pazienti, sacrificando gli affetti e rischiando in prima linea la propria salute a beneficio di quella degli altri: “Il lavoro di chi è negli ospedali al momento non è ancora compreso al 100%. Finché non si è toccati in prima persona è difficile capire quanto è delicata la situazione, quanto è difficile. Io per prima ho capito a fondo l’insidiosità di questo virus quando ha toccato mia mamma, quando ci ha chiesto di non telefonarle perché doveva scegliere se usare il fiato che aveva per andare in bagno o per parlarci pochi minuti al telefono”.

Un momento della vita durissimo emotivamente e fisicamente che però lascerà in Elena un segno indelebile per il suo valore aggiunto: “Nonostante il caldo sotto le tute, la sofferenza con la quale ci interfacciamo, ho la consapevolezza di aver preso la decisione giusta, di aver fatto qualcosa di bello e non mi sono pentita un giorno di questa decisione”.