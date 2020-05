Lagnasco: ultimato l'allargamento di strada Manta tra lo stabilimento della "Carni Dock" e via Traversere

La prima parte dei lavori, lo spostamento dei cinque pozzetti di ispezione del canale sottostante, era stata effettuata nell’autunno scorso a cura del Consorzio Irriguo (con una spesa di 10.672 euro, coperto economicamente da un apposito contributo comunale), quindi la ditta "Sicas Asfalti" di Monasterolo di Savigliano aveva realizzato il cassonetto stradale sul lato destro della carreggiata per chi esce dal paese, sistemando così il fondo per la bitumatura che avrebbe dovuto realizzarsi a marzo. Dopo l’iniziale rinvio per l’emergenza sanitaria, l’apertura dei cantieri per le manutenzioni stradali ha spinto l’amministrazione comunale a concordare l’ultimazione dei lavori con l’adozione delle dovute misure di sicurezza per i lavoratori impegnati, anche per creare meno disagio con la riapertura di ulteriori attività da lunedì prossimo.