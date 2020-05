Le colline patrimonio Unesco lavorano per la ripartenza del turismo: prospettive difficlissime, "ma qui non ci piangiamo addosso"

Al termine del 5° incontro della Task Force “Insieme per Ripartire” il Consorzio Turistico, che dall’inizio della chiusura si è schierato, in prima linea, nel creare momenti di confronto e di motivazione con i soci, traccia una sintesi delle emozioni degli operatori di Langhe Monferrato Roero.

Con il supporto, la professionalità e l’esperienza internazionale di Teamwork, prestigiosa società di consulenza alberghiera e turistica, sono stati previsti 5 incontri digitali con gli operatori soci del Consorzio legati alle sfide da affrontare nei prossimi mesi, alle politiche commerciali e di comunicazione, alla riorganizzazione dei servizi di accoglienza e ristorazione e agli aspetti di igiene e sicurezza.

Parallelamente, sono stati avviati 3 Tavoli di lavoro con le istituzioni e gli enti rappresentativi delle diverse realtà pubbliche e private del territorio, dal mondo del turismo a quello del vino, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, le Associazioni Commercianti di Alba e di Bra, il Comune di Alba, le Unioni dei Comuni, la Giostra delle 100 Torri, il Consorzio Barolo Barbaresco, il Consorzio del Roero, il Consorzio dell’Asti, il Consorzio Alta Langa DOCG, la Regione Piemonte e la Banca d’Alba, con lo spirito di analizzare la situazione attuale e studiare le strategie per la ripartenza, insieme.

Giunti ad oltre metà percorso, si può confermare che l’idea è funzionata e la partecipazione di tutti è stata numerosa e costruttiva. Gli operatori sono in forte difficoltà, hanno dovuto cessare l’attività, rinunciando ai propri clienti, alla passione per il proprio lavoro, agli incassi per oltre 3 mesi. Si sono trovati nella difficile situazione di dover mettere in cassa integrazione i dipendenti con un senso di tristezza di chi non avrebbe mai voluto rinunciare ai propri collaboratori.Si sentono costretti ad andare a contrattare riduzioni di affitti, aiuti alle banche e allo Stato che non avrebbero mai voluto chiedere.

Avrebbero solo desiderato continuare a lavorare e coccolare i propri ospiti, che avevano tanta voglia di venirci a trovare, quest’anno più che mai... creando economia, come hanno sempre fatto. L’80% del fatturato turistico del nostro territorio veniva dagli stranieri che adesso, per un po’ di mesi, purtroppo, non arriveranno.Gli eventi, i matrimoni e i meeting sono stati praticamente tutti annullati, fino a data da destinarsi...

La prospettiva, nel breve e medio periodo, è di potersi rivolgere alla clientela italiana e ai mercati confinanti di Svizzera e Francia, con numeri ridotti, sia per la situazione contingente che per le normative di distanziamento sociale. Aprire significa farlo per garantire un servizio e per voler rimanere vicini alla propria clientela, ma richiede di accollarsi ulteriori costi di adeguamento alle nuove regole e reinventarsi provando a strutturare nuove attività e nuovi servizi, con una sempre maggiore personalizzazione, per far sentire l’ospite ancora più coccolato, sicuro e protetto.

È fondamentale un’attenta analisi dei costi per valutare, rispetto alle diverse organizzazioni aziendali, la convenienza e sostenibilità; non si ambisce a guadagnare in questo 2020, ma serve almeno una prospettiva di copertura degli investimenti. Un esempio evidente del sapersi reinventare è l’attività di Delivery intrapresa da molti ristoratori del territorio, dalle osterie alle Stelle Michelin, non facile da gestire, ma organizzata per mantenere una vicinanza al cliente, dimostrando di voler reagire. "

"Questi incontri hanno dimostrato che il nostro territorio, i nostri imprenditori e le nostre istituzioni sanno fare gruppo, condividere, cambiare, nel rispetto delle regole e di un grande senso di appartenenza – dice Elisabetta Grasso, Direttore del Consorzio Turistico. - Qui non ci piangiamo addosso, ma, con grande orgoglio e caparbietà, partecipiamo agli incontri con la voglia di metterci in gioco comunque, adattandoci, motivati dal senso di solidarietà, di sfida e di fortissimo attaccamento al territorio. Questa solidarietà è fondamentale, serve che tutti diano il proprio contributo ed aiuto per superare questi mesi difficili, dai proprietari a cui chiediamo di abbattere il più possibile gli affitti, alle banche, alle associazioni di categoria del territorio, ai Comuni che stanno già fornendo aiuti pratici e concreti… Tutti insieme ce la faremo!"