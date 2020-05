Addio a Cristian Zorgnotti, Pocapaglia in lacrime per il giovane morto a 31 anni di Sla

Un bravo ragazzo, con tanti amici, mille interessi ed un grande amore per Maria Elena, che aveva sposato solo nove mesi fa.

Questo era Cristian Zorgnotti, 31 anni, ex allievo salesiano ucciso da una malattia che non perdona, la Sclerosi laterale amiotrofica. Occhi sempre sorridenti, barbetta fina ad incorniciare il viso di un giovane solare, pieno di energie, che amava quella vita che tutto d’un tratto gli è stata tolta.

Il tempo di diagnosticare la malattia e rapidamente si è reso conto che di mesi non ne avrebbe avuto ancora molti a disposizione. La sua battaglia è terminata nelle scorse ore e le foto pubblicate sui social, in un istante, sono diventate un ricordo. “Solo 9 mesi fa scattavamo questa foto, nel giorno più bello della tua vita! Non ci sono parole per descrivere la rabbia e la tristezza che ho in questo momento! Oggi hai raggiunto papà... ti amo infinitamente, oltre la terra e il cielo! Buon Viaggio amore mio grande”, così la sorella Francesca in un post su Facebook.