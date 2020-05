IoRestoaCasa: cosa fare durante il ponte del Primo Maggio

Appuntamenti musicali

Non può essere il 1° maggio senza il concerto; e così il gruppo editoriale MoreNews, da un’idea dell’artista e musicista sanremese Larry Camarda, sta organizzando il concerto ‘a distanza’, un LiveOnLine per portare musica nelle case di tutti. L’appuntamento è fissato per venerdì 1° maggio alle 18.30 con una line-up che abbraccerà tutte le regioni coperte da Morenews. Si esibiranno: Carlo Marrale, Bobo Rondelli, Filippo Graziani, Sergio Cocchi, Nosenzo, Elso, Amedeo Grisi, Ilaria Allegri, Diego ‘Deadman’ Potron, Andy Lios, Zack Il Bianco, Pepè. On air: Sancho dj. Presentano: Simone Parisi & Pietro Zampedroni. Si potrà vedere LiveOnLine sui quotidiani on line www.targatocn.it e www.lavocedialba.it e sulle home page di tutti i siti del gruppo MoreNews e su tutte le loro pagine Facebook ufficiali.

Occit’amo, il festival che segna l’estate nelle Terre del Monviso, prosegue con gli appuntamenti di avvicinamento alla grande festa dedicata al patrimonio di musica, cultura e tradizioni popolari occitane. Domenica 3 maggio a partire dalle ore 15, Sergio Berardo, anima dei Lou Dalfin, lancia dal Filatoio di Caraglio Encar Prima Doc/Ancora Prima Doc, il primo grande concerto virtuale firmato Occit’amo, al quale si può partecipare in diretta sulla pagina facebook della manifestazione (www.facebook.com/occitamo/). Un pomeriggio per ascoltare e danzare insieme, uniti dalla musica anche se distanti fisicamente, in diretta dal Filatoio di Caraglio, uno spazio museale unico nel panorama europeo, che diverrà cuore pulsante della musica di Occit’amo Festival. A fare da sfondo virtuale le Terre del Monviso, uno spazio da vivere, anche a distanza, una chiamata per continuare a tenere le idee (e le gambe) in movimento.

A Savigliano la banda cittadina ha deciso di festeggiare con tutta la popolazione il 25 aprile attraverso un video musicale realizzato dai musicisti presso le proprie abitazioni. Una manifestazione virtuale pubblicata sulla pagina facebook della Filarmonica “Banda Città di Savigliano” dove in video i numerosi componenti della banda si sono esibiti sulle note del Canto degli Italiani e del Silenzio.

Suburbia, il non locale musicale della Casa del Quartiere del Donatello, ha trovato il modo di fare arrivare la musica anche a casa con la formula Suburbia at Home. Con alcune variazioni, i gruppi previsti per la stagione di quest' anno si esibiranno in diretta streaming sulla pagina Facebook e Instagram di SUBURBIA. La programmazione sarà la seguente: sabato 2 maggio alle 18.30 si esibirà Andrea Monda dei CHEAP che, come suggerisce il nome, porterà qualcosa di grande con i pochi mezzi a disposizione. A seguire, alle ore 19 Paolo Longhini degli SLWJM: quartetto astigiano future soul. Le dirette sosterranno la campagna di raccolta fondi per il progetto “Anche io resto a casa”. Si tratta di un'iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune di Cuneo e diverse realtà del terzo settore di Cuneo, tra cui la Casa del Quartiere, dove abitualmente si svolge Suburbia.Info: www.facebook.com/SUBurbiacuneo

Quiz del Primo Maggio

La Proloco di Pontechianale ripropone il fortunato format "PonteQuiz" per venerdì primo maggio. Nel giorno della Festa dei Lavoratori, alle 16, chi si collegherà in diretta Facebook alla pagina "Proloco Pontechianale" potrà partecipare al gioco organizzato sui social, che premia chi è appassionato della località turistica. Ai quesiti su storia, arte, curiosità e tradizioni dell'alta valle Varaita, si sommeranno domande di cultura generale e di musica, con premi dedicati a queste sezioni. Oltre ai conduttori Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi, saranno i residenti e gli operatori del turismo di Pontechianale a porre le domande del quiz. Ad occuparsi della parte musicale saranno i dj del circuito Movin' On. Si potrà rispondere a ciascun quesito con commento sotto la diretta social. La classifica viene stilata in base alle risposte corrette e alla velocità e viene comunicata in serata, dopo aver intrecciato tutti i dati. I premi si potranno ritirare quest'estate al Minimarket. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

Arte, natura e paesaggi

Grazie alla Delegazione Fai di Saluzzo il complesso Santa Maria della Stella (in via Macallè) noto anche come Crociata Rossa o Sacro Cuore del Gesù, è "virtualmente" aperto alle visite guidate.Chi non ha potuto visitare il sito, che fu chiesa e monastero delle suore di clausura di Rifreddo, inaugurato nel dicembre scorso, dopo un lungo restauro a cura della Fondazione Cr Saluzzo (proprietario del bene) lo potrà fare accompagnato nella sua storia e nel fascino straordinario degli ambienti, da Marco Piccat e Michele Scanavino. L’iniziativa riempie il vuoto di #ItaliaMimanchi, conducendo in percorsi fotografici “Intervallo 2020” o in escursioni virtuali alla scoperta di beni storici, ambienti, paesaggi del territorio del Marchesato. Per mettersi in viaggio basta collegarsi alla pagina facebook www.facebook.com/Delegazione-FAI-Saluzzo-1855136024702752 e instagram: https://instagram.com/delegazionefaisaluzzo?igshid=1nhmmglmzxjmn

Da qualche giorno le fotografie di Saluzzo, con il suo panorama, le bellezze artistiche, architettoniche e gli angoli più suggestivi della città, sono visibili in tutto il mondo sul sito “saluzzo.biz”, ideato per offrire un viaggio virtuale ai saluzzesi in attesa che si possa di nuovo uscire liberamente per vivere nuovamente la città. L’idea è anche quella di stimolare i turisti italiani e stranieri a visitare Saluzzo, appena sarà nuovamente possibile. A impreziosire le bellissime immagini, donate da fotografi professionisti e amatoriali, è stata inserita una colonna sonora creata dal compositore saluzzese Enrico Sabena. Le note sono tratte dalla suite di brani per il cd “Terra di Granda”, divenuto inno della Provincia di Cuneo. Da vedere e ascoltare.Info: www.saluzzo.biz

L’associazione de “I Borghi più belli d’Italia” chiama a raccolta gli appassionati di Ostana o di Chianale per contribuire al rilancio turistico di queste località non appena sarà terminata la fase di restrizione agli spostamenti. Ha infatti lanciato un contest fotografico su Instragram dal titolo #ConsiglioUnBorgo. Fino al 10 giugno tutti potranno contribuire al racconto collettivo dei Borghi più belli attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti paesi, tra cui figurano due piccoli comuni del Monviso. A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare quel posto, finendo la frase “Consiglio il borgo ... perché . . .”. Ogni giorno due immagini tra quelle postate con l’hashtag #ConsiglioUnBorgo verranno ri-condivise sul profilo dell’associazione. Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone). Info:

“Turismo in Langa”, l’associazione albese il cui obiettivo è quello di valorizzare le bellezze del territorio langarolo, propone sul suo sito internet un “viaggio virtuale tra le bellezze di Langa e Roero”. Per rendere meno difficile la nostra permanenza tra le mura di casa e per creare contenuti piacevoli che possano alternarsi alle notizie che invadono la nostra vita, ha deciso di realizzare post sulle bellezze del territorio e di condividere immagini delle colline, con curiosità e aneddoti per far conoscere le terre, le colline, i borghi e i paesaggi della Langa e del Roero. Il 9 marzo è iniziato un viaggio virtuale per scoprire le suggestive rocche del Roero, per passeggiare tra le vigne della Langa del Barolo e del Barbaresco e per sentire i profumi e i rumori degli alti boschi dell’Alta Langa… da non perdere!Info: www.turismoinlanga.it/it/un-viaggio-virtuale-le-bellezze-langhe-roero

Proseguono i video che hanno come soggetto la grande mostra monografica, “Raffaello 1520-1482”, allestita a Roma presso le Scuderie del Quirinale con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di confronto, dedicata a Raffaello Sanzio, superstar del Rinascimento, nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 37 anni.La mostra di Raffaello è visitabile virtualmente sul canale Youtube delle Scuderie del Quirinale, offrendo ai visitatori della rete l’opportunità di scoprire le opere più belle in esposizione. www.facebook.com/ScuderieQuirinale#!/ScuderieQuirinale e www.youtube.com/user/ScuderieQuirinale?ob=0

A Torino prosegue l’iniziativa “#Comingsoon: le passeggiate del Direttore” del Museo Egizio di Torino, il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia chiuso dall’8 marzo. Il Direttore Christian Greco, in attesa di accogliere di persona i sempre numerosi visitatori, ci accompagnerà virtualmente, ogni giovedì e sabato, sala dopo sala, per raccontare la storia della collezione, scoprire i reperti più significativi e la ricostruzione dei contesti archeologici. Le passeggiate sono in programma sul canale Youtube del Museo Egizio e sui social e ci danno la possibilità di fare un viaggio nella storia suddiviso in brevi episodi di circa 8 minuti.Da vedere su www.facebook.com/museoegizioDa visitare anche il sito del Museo https://museoegizio.it, dove si racconta la storia del museo, si descrivono le collezioni che vi sono conservate e tanto altro. Tutti i materiali sono disponibili sul canale Youtube del Museo e sui social.I video delle “Passeggiate del Direttore” sono invece disponibili al seguente link: www.youtube.com/watch?v=IQxzdwQnQo&list=PLg2dFdDRRClGtp33i7 xqUwFO82TEVnMz2

Attività ludiche e didattiche

A Saluzzo l’arte riparte in maniera virtuale con #iorestoinarteSaluzzo. Per i mesi di maggio e giugno l’Istituto Garuzzo per le Arti Visive (Igav) lancia un progetto artistico che si rivolge a tutti i bambini e ragazzi che frequentano le scuole, dalle materne, fino alle superiori. L’idea è quella di lasciare libero sfogo alla fantasia, divertendosi, attraverso la creazione di un “elaborato artistico”: disegno, scultura, fotografia, video, musica. Le foto e i video saranno condivisi sui canali social degli enti promotori e successivamente raccolti in una galleria virtuale dedicata all’intero progetto. Inviare entro fine giugno a: press@igav-art.org. Nell’oggetto della mail occorre riportare il titolo del progetto #iorestoinarteSaluzzo.

#ilparcononsiferma e infatti il Parco fluviale Gesso e Stura sta lavorando a una serie di iniziative che gli permettano di continuare a rimanere vicini ai suoi fruitori e a portare avanti, anche se in modo diverso, alcune attività come la didattica e propone un progetto a distanza (DaD) per terminare questo anno scolastico.Si tratta di un catalogo di proposte gratuite a supporto delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno attivato forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all’emergenza Coronavirus. Una serie di videolezioni e approfondimenti online su varie tematiche ambientali che rimarranno fino al mese di giugno, sul sito del Parco (www.parcofluvialegessostura.it) nella sezione dedicata alla Didattica a distanza.Per la scuola primaria sono disponibili lezioni relative ai seguenti argomenti: api, farfalle, orto, biodiversità, sensi, cambiamenti climatici e paesaggio. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado si parlerà di cambiamenti climatici e paesaggio.Per aver accesso ai contenuti, completamente gratuiti fino a giugno, sarà sufficiente collegarsi al sito del Parco fluviale, nella sezione dedicata alla Didattica.Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0171.444560 o scrivere all’indirizzo mail didattica.parcofluviale@comune.cuneo.it

L’associazione cuneese “La Scatola gialla” ha dedicato un filmato d’animazione alle bellezze artistiche di Manta. «Era una fresca mattina di primavera, e nella chiesa di Santa Maria del Castello, un pittore stava dipingendo un grande affresco. Ci lavorava da giorni ininterrottamente. Era molto stanco; diede un’ultima pennellata al cavallo e si addormentò». Protagonisti del giallo sono gli affreschi della chiesetta romanica mantese: mentre i dipinti stavano per essere ultimati, i mantesi quando entrarono nell’edificio si accorsero che a San Giacomo mancava la bisaccia, a San Nicola le monete d’oro e a San Benedetto il bastone e il pastorale. Come furono ritrovati e riportati al loro posto è frutto della fantasia dei piccoli artisti. Il film si può vedere sul sito dell’associazione “La scatola gialla”. Info: www.lascatolagialla.it

L’Assessorato ai Quartieri del Comune di Alba ha raccolto in un album da colorare alcuni scorci della città, iniziativa nuova rivolta alle famiglie che mette i quartieri della nostra città al centro di un progetto creativo rivolto ai più piccoli, che potranno così vivere alcuni spazi della nostra città attraverso il gioco a casa. La raccolta unisce luoghi iconici come la piazza Risorgimento, con vedute meno usuali della città moderna che si sono trasformati nel tempo in spazi di nuova socialità. L’album “Colora i quartieri della Città” è pubblicato sul sito www.comune.alba.cn.it Chi vorrà potrà inviare i disegni colorati all’indirizzo alba@comune.alba.cn.it.

La Fabbrica dei suoni propone “La casa è sempre più blues”, un’attività di intrattenimento e di avvicinamento al genere musicale pensata per bambini dai 6 agli 11 anni: i partecipanti potranno “fare musica” all’interno della propria abitazione, senza la necessità di saper suonare uno strumento musicale convenzionale né di possedere capacità di lettura di notazione musicale. Per partecipare servono soltanto un mestolo, una pentola, un sacchetto di riso (o pastina), spazzolino, spazzola (o pettine), ciabatte e un libro. L’attività è gratuita e si svolge online.Info: info@lafabbricadeisuoni.it o www.lafabbricadeisuoni.it/.

Santibriganti Teatro e Teatranza propone “Home Suite Home - Il teatro di Santibriganti su poltrone e sofà”, una rassegna in streaming a cadenza settimanale. Tutti i week end su Facebook si può rivedere uno degli spettacoli storici targati Santibriganti. Questa settimana tocca a “Adam Eterno”, monologo nato nel 1996 e tratto dal romanzo “Il garzone del macellaio” di Patrick Mc Cabe che sarà disponibile dalle 21 di venerdì 1° maggio alla mezzanotte di domenica 3 maggio. Santibriganti ha pensato anche agli amanti della letteratura con le “Pillole di bellezza”, una serie di brevi letture di grandi autori, sempre su Facebook. Info: www.facebook.com/santibriganti.teatro

La Biblioteca di Canale propone un “concorso di idee” che chiamerà #iopensoacasa e sarà aperto a tutti. Si potrà partecipare con aforismi, brevi racconti di narrativa, pagine di diario, poesie, lettere, disegni, immagini accompagnate da parole, senza limiti di lunghezza e argomento. Non ci saranno limiti di quantità degli elaborati, che potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: biblioteca@ comune. canale.cn.it possibilmente nei formati pdf, jpg o eventualmente .doc. Saranno ammessi anche i post Facebook o Instagram recanti l’hashtag #iopensoacasa. Le opere verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Biblioteca civica Prof. Pietro Cauda” e ci saranno anche premi “di sostanza”, grazie alla collaborazione dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele.Info: www.facebook.com/Biblioteca-Civica-prof-Pietro-Cauda-551369025053428

La Compagnia Il Melarancio ha lanciato l’iniziativa “Fiabe e racconti #IORESTOACASA": ogni giorno uno della compagnia legge per i grandi e i piccoli, una storia, una fiaba, un racconto, lo stralcio di un libro. Basta visitare la pagina: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio Prosegue Favole a Casa, la bella iniziativa di Fata Zucchina che legge e commenta racconti, una sorta di "favole psicologiche" che aiutano in questo momento difficile.La casa diventa un regno di possibilità con #favoleacasa dove Fata Zucchina leggerà un racconto per assimilare assieme un messaggio al giorno. Segui la Fata Zucchina su www.targatocn.it