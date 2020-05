A Mondovì le mascherine diventano obbligatorie

Il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha firmato in data odierna l’ordinanza che introduce, su tutto il territorio comunale, l’obbligo di indossare una mascherina di protezione delle vie aeree in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di rispettare il distanziamento sociale. É, inoltre, obbligatorio indossarla per accedere agli esercizi commerciali la cui attività non risulta sospesa, al mercato, agli uffici pubblici, alle filiali di istituti di credito, agli uffici postali nonché ai mezzi del trasporto pubblico.

"Un provvedimento annunciato – dichiara il Sindaco di Mondovì, Paolo Adriano –, che ho assunto al termine della consegna delle mascherine alla popolazione in forma gratuita. In queste settimane il Gruppo comunale di Protezione Civile si è occupato di distribuire oltre 17.000 mascherine a tutti i monregalesi residenti e domiciliati che ne hanno fatto richiesta ed ora si procederà con tutte le attività commerciali e artigianali, a cominciare da quelle aperte. A questo punto, visto che tutta la popolazione ne è stata dotata, ho ritenuto opportuno, a tutela della comunità, renderne obbligatorio l’utilizzo in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale e tutte le volte in cui si accede ad un negozio, un ufficio, un pubblico servizio. Siamo tutti fiduciosi nella ripartenza, ma dobbiamo farlo in sicurezza, proteggendo il più possibile la salute della comunità".

Il provvedimento prevede che si possano indossare “mascherine di comunità”, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto- prodotte, purché idonee a fornire un’adeguata barriera e a coprire dal mento al di sopra del naso.I monregalesi residenti o domiciliati che non ne avessero ancora fatto richiesta possono farlo attraverso la piattaforma https://www.protezionecivilemondovi.it oppure telefonicamente al numero 0174.559201 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (domenica e festivi solo online).