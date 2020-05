Coronavirus, a Guarene c'è il primo caso dichiarato guarito

Il primo cittadino di Guarene, Simone Manzone, ha annunciato il primo caso di persona dichiarata guarita dal Covid-19 tra gli abitanti del paese del Roero. "Dopo l'esito dei due tamponi risultati negativi la persona in questione è quindi stata dichiarata guarita. Una buona notizia ricevuta dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte che dona fiducia in questo momento ancora di emergenza e ci fa ben sperare".

La situazione sanitaria nel comune guarenese vede, al momento, cinquantatre tamponi negativi su sessantaquattro eseguiti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Tra gli undici risultati positivi all'infezione del virus tre persone sono in isolamento domiciliare a Guarene; altre tre sono ospiti presso case di riposo in altri Comuni, una persona si trova in isolamento presso la propria abitazione a Torino; mentre quattro sono decedute. Inoltre una persona residente in paese si trova in quarantena preventiva.