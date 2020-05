"Oggi è il 1° Maggio: con questa crisi drammatica e con questa precarietà, non c'è niente da festeggiare"

La Festa dei Lavoratori 2020, che si celebra oggi 1° Maggio, si terrà nelle "piazze" virtuali. Come è stato per lo scorso 25 Aprile.

A livello provinciale il momento principale è previsto alle 10, quando i segretari provinciali di Cgil Cisl Uil depositeranno una corona di fiori al Molino Cordero di Fossano, scelto come luogo simbolo della lotta per la salute e la sicurezza di tutti, per ricordare e coltivare memoria dei tanti morti sul lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in ambito sanitario morti di Covid-19.

Ma cos'è rimasto e, soprattutto, cosa rimarrà del lavoro, su cui si fonda l'Italia, come sancito dall'articolo 1 della Costituzione?

Ne abbiamo parlato con Mauro Zangola, per più di 30 anni direttore del Centro Studi dell'Unione Industriale di Torino, che di recente ha pubblicato un libro sui giovani dal titolo "SMARRITA OCCUPAZIONE" Giovani e territorio e il lavoro che non c'è.

Cosa c'è da festeggiare, in questo 1° Maggio 2020? "Negli utimi 20 anni, con due recessioni che non si erano del tutto esaurite, non abbiamo mai festeggiato davvero. A maggior ragione oggi, nel pieno di una crisi molto grave, che non sappiamo dove potrà portarci", risponde.

Zangola, da sempre attento alle dinamiche lavorative soprattutto per quanto riguarda i giovani e le donne, evidenzia un ulteriore aspetto: "Il Coronavirus ha anche un merito. Quello di averci fatto scoprire - se mai ce ne fosse stato bisogno - che abbiamo un esercito di precari composto dai lavoratori "discontinui", che rischiano di non vedersi rinnovati i contratti nel mezzo della crisi, e dalle partite iva. Un esercito di 600.000 individui in larga parte giovani, vittime delle politiche del lavoro flessibili perseguite dalle imprese con la complicità dei Governi che si sono succeduti negli ultimi vent'anni. Politiche sfociate nella precarietà, con costi personali e sociali crescenti a carico degli individui, delle famiglie e della comunità".

E il sindacato? Ha ancora senso, in un panorama generale privo di stabilità e diritti dei lavoratori? "A me sembra che la crisi da Coronavirus possa restituire al sindacato un ruolo molto importante da svolgere: un'occasione da non perdere per recuperare un ruolo di primo piano, capace di abbracciare tutto il mondo del lavoro a cominciare dai soggetti più deboli che sono i giovani e le donne".

Si continua a parlare di sicurezza sui posti di lavoro ma sono ancora tante le morti bianche, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'agricoltura. Adesso, questa pandemia crea insicurezza anche in ambiti occupazionali normalmente esenti da rischi reali. Come si può affrontare questo aspetto?