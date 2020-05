"Dal 4 maggio non scatta il libera tutti. Raccomando grande attenzione ai cittadini, perché non è ancora passata la buriana" (VIDEO)

Ieri 30 aprile abbiamo chiesto al questore di Cuneo Emanuele Ricifari, autorità provinciale di pubblica sicurezza e incaricato del coordinamento di tutte le forze dell'ordine impegnate nei controlli del territorio, che cosa cambierà a partire da lunedì 4 maggio.

"Assai poco. Non è il libera tutti - ha evidenziato in modo molto chiaro. Sottolineando come il peggio non sia passato. "Un dato per tutti. A due settimane di distanza dai giorni del trittico pasquale, l'11, 12 e 13 aprile, c'è stata una nuova impennata dei contagi. Le persone coinvolte hanno ammesso di aver violato la quarantena. Adesso aspettiamo di vedere l'esito del 25 Aprile e di questi giorni che vanno dal 1° maggio al 3. E' chiesto ai cittadini un atto di responsabilità ancora più grande perché la buriana non è passata".