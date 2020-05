Grande appuntamento in arrivo: il concertone virtuale del 3 maggio firmato Occit’amo

L’ avvicinamento alla grande rassegna dedicata al patrimonio di musica, cultura e tradizioni popolari occitane: il festival Occit’amo, è fatto di importanti appuntamenti da vivere live connessi all’evento dalla propria casa.

Domenica 3 maggio a partire dalle 15, Sergio Berardo, anima dei Lou Dalfin, lancia dal Filatoio di Caraglio "Encar Prima Doc ovvero Ancora Prima Doc, il primo grande concerto virtuale firmato Occit’amo. Si può partecipare in diretta sulla pagina facebook della manifestazione (https://www.facebook.com/occitamo/).

Il meglio della musica occitana internazionale entra dunque nelle case attraverso il racconto di 6 anni di festival e oltre 20 interventi musicali con le voci dei più importanti artisti delle terre occitane, dai Pirenei alle Alpi, che raccontano la loro tradizione attraverso brani innovativi.

Dai Modena City Ramblers e Madaski, amici assodati del festival, a Jean Paul Faraut dalla Provenza, dal basco Bidaia all’aragonese Jesus Diez, da Manu Theron di Marsiglia ai Nux Vomica, band simbolo di Nizza, per citare solo qualcuno degli artisti che si esibiranno in diretta social.

Un pomeriggio per ascoltare e danzare insieme, uniti dalla musica anche se distanti fisicamente, in diretta dal Filatoio di Caraglio, uno spazio museale unico nel panorama europeo, che diverrà cuore pulsante della musica di Occit’amo Festival.

Dopo il successo del Bal D’sta Prima di Pasquetta, con protagonisti il fisarmonicista Roberto Avena e la violinista Chiara Cesano, che ha contato ben 10.700 persone connesse alla diretta Facebook, ecco un nuovo appuntamento di festa che conferma l’anima di Occit’amo: "un ponte che unisce in un unico grande abbraccio la cultura di quei popoli che si riconoscono per caratteri e origini comuni, dal Piemonte occidentale al nord della Spagna, al Sud della Francia" sottolineano gli organizzatori."

A fare da sfondo virtuale le Terre del Monviso, uno spazio da vivere, anche a distanza, una chiamata per continuare a tenere le idee (e le gambe) in movimento, così come ricorda lo staff di Terres: “Non fermiamo le idee. Lo abbiamo avuto in mente sin da subito, continuiamo a “cantarlo”.

Ecco i protagonisti del concertone

Madaski – Africa Unite; Modena City Ramblers; Jean Paul Faraut / Provence; Eduardo Buerba Montull - Cadiera Coixa / Aragona; Jesus Diez / Aragona; Pierre Rouch / Couseran, Pirenei; Bidaia / Paesi Baschi; Robert Matta / Guascogna; Roby Avena / Val Vermenagna; Dino Tron / Val Chisone; Luca Declementi e Davide Bagnis / Pitakass; Chiara Cesano / Val Varaita; Simonetta Baudino / Valle Maira; Edoardo Degioanni – Lou Seriol / Valle Stura; Luca Poetto – Bogianen; Michela Giordano – Destartavelats; Daniela Mandrile – Destacho la danso; Manu Theron / Marsiglia; Escòlas de Bodegas di Sophie Jaques de Dixmude / Langue Doc; Maxence Camelin / Langue Doc; Louis Pastorelli – Nux Vomica / Nizza; Gigi de Nissa - Mauresca.

Ulteriori info: www.occitamofestival.it - Facebook @occitamo Instagram: @occitamofestival.

http://lawhite.musvc1.net/e/t?q=7%3dSY4aP%26J%3d8%26H%3dKgBd%269%3dZ6aLh%26x%3dBDRsM_ByVt_M9_uumx_50_ByVt_LDzQG.GqMD9jLuK.fI7_PTwj_ZiIwAlNuKr0yQwCF9o_Lk1S_Vz%26B%3dpOCTfU.5u9d8Cw%26CC%3dfBUN