I giovani del Rotaract donano mascherine chirurgiche alla Cooperativa Armonia

Il Rotaract, il club costituito dai giovani membri del club rotariano saluzzese, scende in campo attivamente in aiuto della società cooperativa sociale Armonia.

Ieri 30 aprile sono stati infatti consegnati 300 DPI, nello specifico mascherine chirurgiche. Un’opera solidale e soprattutto diretta a una cooperativa sociale che offre servizi di utili e di varia natura. Armonia si occupa di progettare e realizzare servizi educativi per minori, per persone disabili e per famiglie in difficoltà con particolare attenzione ai soggetti fragili e disagiati.

Opera nel territorio saluzzese con risposte articolate e mirate ai bisogni reali del contesto locale e della sua comunità, a maggior ragione in questo periodo particolare di emergenza sanitaria.

Il Rotaract si augura che un piccolo gesto come la consegna di queste mascherine possa fare, anche se in minima parte, la differenza nella gestione di questa situazione per tutti gli operatori, ragazzi e famiglie coinvolti nella cooperativa.