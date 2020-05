Il Comune di Guarene dona un omaggio floreale agli anziani del paese

Un pensiero semplice ma ricco di sentimento e gratitudine da parte dell'Amministrazione comunale di Guarene per tutti gli anziani del Comune roerino con i quali ogni anno, da tradizione, in occasione del 1° maggio (festa dei lavoratori) è solito ritrovarsi per condividere il pranzo raccontando con grande emozione vecchie storie di paese.

Non potendo quest'anno vivere insieme l'atteso momento conviviale e di allegria a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, l'Amministrazione ha pensato di offrire un omaggio floreale: una pianta con fiori di colore bianco e rosso, simbolo del Municipio guarenese.