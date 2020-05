Laurea ad alta quota: la storia di Marco, proclamato Dottore nella sua abitazione di Artesina

Questa è la storia di una laurea destinata a rimanere per sempre negli annali della località presso la quale è stata conseguita. D'altro canto, non capita tutti i giorni di discutere la propria tesi in webcam direttamente dalla propria casa di Artesina, rinomata stazione sciistica appartenente al comprensorio del Mondolé Ski.

A stabilire questo primato assoluto (che ci auguriamo possa rimanere imbattuto negli anni e nei secoli a venire, in quanto significherebbe aver definitivamente vinto la battaglia contro il Coronavirus) è stato Marco Bassano, 24enne originario di Gavi (Alessandria) e proclamato Dottore in Informatica nella giornata di lunedì 27 aprile 2020.

Il giovane classe 1995 frequenta l'Università del Piemonte Orientale e sogna di specializzarsi nel settore della sicurezza informatica; per questo primo step, intanto, ha presentato un lavoro di ricerca imperniato sull'impiego dell'intelligenza artificiale in campo sanitario, al fine di agevolare le predizioni mediche sui pazienti affetti da mieloma e migliorare così la qualità della loro vita. Un progetto che ha conquistato l'ospedale "Molinette" di Torino e che verrà portato avanti da altri laureandi.

A rendere questa vicenda ancor più speciale, come detto, è la temporanea lontananza di Marco dalla sua residenza, da cui ormai manca da fine febbraio. "Io, la mia ragazza e i miei genitori ci siamo recati durante le vacanze di Carnevale ad Artesina per la nostra settimana bianca - spiega il neolaureato -. Poi, quando il premier Giuseppe Conte indicò l'Alessandrino fra le cosiddette zone arancioni, i miei scelsero di fare ritorno a casa, in quanto dovevano riprendere a lavorare, mentre io e la mia fidanzata decidemmo di rimanere ancora in montagna, con la prospettiva di partire sette giorni più tardi".

Una partenza che, in realtà, non è mai avvenuta: "Le successive restrizioni in materia di spostamenti ci hanno colto impreparati e, pertanto, siamo rimasti fra le nostre vette, dove sicuramente ci fermeremo ancora almeno sino al 18 maggio". I problemi connessi a quest'esilio forzato, però, si sono prontamente palesati: "Nevicava in quel periodo e gli approvvigionamenti sono divenuti sempre più difficoltosi da reperire. Ci siamo arrangiati con quel che siamo riusciti a trovare, spostandoci nel capoluogo comunale di Frabosa Sottana solo per motivi di assoluta necessità, come, ad esempio, l'acquisto di carne, frutta e verdura".

Mancavano, dettaglio non di poco conto, i vestiti: "Avevamo preparato i bagagli convinti di trascorrere un breve periodo ad Artesina, dunque si è ben presto presentata l'esigenza di disporre di maggiori cambi e, per questo, ringrazio i miei genitori, che mi hanno inviato gli indumenti attraverso un corriere".

Nulla, però, che fosse adatto per il giorno della laurea. O quasi. "Fortunatamente nel pacco c'era anche una bella polo con il colletto che richiamava quello di una camicia e ho deciso di indossarla con sopra un maglioncino. Alla fine me la sono cavata così".

Artesina, però, è la borgata alpina dei rododendri, come suggerisce il suo nome derivante dalla lingua occitana, non certo dell'alloro, utile a fabbricare la corona per i laureati. Eppure, Marco è riuscito a procurarselo: come? "Chiedendo in macelleria un po' di foglie e rametti, che ho poi assemblato con pazienza, sino ad arrivare a ottenere il risultato che potete osservare in foto".

Da buon informatico, verrebbe da dire, Marco ha sempre una soluzione per tutto, anche per seguire le lezioni online del corso di laurea magistrale senza disporre di una connessione internet ("Sto utilizzando l'impostazione hotspot del mio smartphone") e per chi, invece, vive una situazione di crisi economica a causa della pandemia di Covid-19: "Insieme a un mio compagno di università sto lavorando alla creazione di una piattaforma per la vendita online del vino del mio paese, il Gavi. Sarà lanciato tra qualche settimana e speriamo possa contribuire a risollevare le sorti degli imprenditori vitivinicoli della zona".

Dopo la proclamazione, il giovane alessandrino si è scattato una foto sul balcone del suo appartamento e ha atteso poi la prima giornata di sole per recarsi sul solarium del suo condomino ("Faggi 2") per farsi immortalare, sorridente e con la corona d'alloro a cingergli il capo, con il Mondolé alle spalle.

"Questa laurea ottenuta in videoconferenza ha fatto emergere la mancanza dei miei genitori e dei miei parenti in maniera ancora più forte: avrei voluto che fossero lì con me mentre parlavo e vedere l'emozione dipinta sui loro volti. Ma so che l'appuntamento con tutti loro è solo rimandato e, quando ci riabbracceremo, sarà bellissimo, perché sarà tutto finito. E saremo di nuovo insieme".