Limone Piemonte guarda all'estate 2020 puntando sul turismo outdoor

Limone Piemonte si prepara per la stagione turistica estiva. Da settimane l’Amministrazione comunale, gli operatori turistici e le associazioni locali si stanno confrontando – debitamente a distanza - per poter programmare e ripensare la proposta turistica per l’estate, alla luce delle misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.

Si sta definendo una bozza del calendario di eventi, con laboratori, giochi, workshop, passeggiate culturali, escursioni naturalistiche e attività all’aperto, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Per quanto riguarda il cartellone concertistico, ci sono già alcune ipotesi, ma cambieranno in parte le modalità di fruizione rispetto agli anni passati, in modo da evitare assembramenti di persone.

“Ci attende una stagione estiva nuova, difficile da immaginare senza avere termini di paragone pregressi, ma non vogliamo trovarci impreparati – spiega Rebecca Viale, vicesindaco di Limone Piemonte -. Per questo con i vari operatori del territorio ci stiamo organizzando, per essere pronti, non appena potremo ripartire, ad accogliere i turisti, garantendo loro la massima sicurezza sanitaria e attenendoci strettamente alle indicazioni del Governo e della Regione”.

“Come conseguenza dell’emergenza Covid-19, probabilmente questa sarà un’estate di vacanze di prossimità, quindi in Italia, con una riscoperta delle seconde case – aggiunge Rebecca Viale – La montagna, con i suoi ampi spazi all’aperto, ha grandi potenzialità per accogliere i visitatori offrendo la possibilità di organizzare attività outdoor nel rispetto del distanziamento sociale. La nostra idea condivisa, poi, è quella di tornare alle attività di una volta in modo tale da riscoprire i valori di un tempo».