Entrata in vigore della nuova PAC: ulteriori proroghe?

I lavori preparatori della PAC, la quale è un programma pluriennale e di interesse a livello europeo, sono sempre piuttosto complessi. La complessità nasce dal fatto che la Politica Agricola Comune è un argomento che muove parecchie risorse e, essendo un pilastro europeo, deve cercare di far collimare quanto più possibile le esigenze dei numerosi Stati membri, ciascuno caratterizzato da peculiarità proprie.

La preparazione della nuova programmazione pluriennale, che avrebbe dovuto prendere il via dal 2021, in quanto successiva alla programmazione che va dal 2014 al 2020, è un lavoro ormai iniziato da tempo.

Da qualche mese, si vociferava circa la possibilità, ritenuta sempre più probabile, che la nuova PAC avrebbe avuto inizio nel 2022, anziché nel 2021. In sostanza, quindi, ci si sarebbe trovati a gestire un anno “ponte”, cioè un’annualità in più rispetto a quanto originariamente previsto, con tutte le complicazioni organizzative del caso.

Il procedere dei lavori europarlamentari delle ultime settimane, però, ha messo in campo una nuova ipotesi: quella che prevede l’avvio della nuova PAC, addirittura, al 2023.

La causa dell’emergere di una proposta in tal senso potrebbe essere da ricercarsi in tempistiche lunghe per lo svolgimento di alcuni lavori, sempre in virtù della complessità della materia da trattare, e, probabilmente, nell’emergenza sanitaria in corso, la quale ha colpito ben più di uno o due Paesi.

Una proposta del genere, comunque, potrebbe anche contenere dei vantaggi per gli agricoltori, in quanto, nell’ambito della pianificazione della nuova programmazione PAC, si vociferava circa possibili tagli ai pagamenti. L’entrata in vigore tardiva della nuova programmazione potrebbe prolungare l’applicazione di quella vecchia, magari scongiurando o, per lo meno, posticipando le riduzioni dei contributi.

Data la centralità dell’argomento, si consiglia di seguire da vicino le vicende, al fine di tenere monitorata la situazione e comprendere gli eventuali sviluppi futuri.