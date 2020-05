Dopo oltre 30 anni di servizio presso l'Asl Cn2 va in pensione il Dirigente Medico Veterinario Mauro Noè

Dopo oltre 30 anni da Dirigente Medico Veterinario e quasi 5 da Responsabile della Struttura Igiene Alimenti Origine Animale dell’ASL CN 2 Alba Bra, il dottor Mauro Noè lascia il proprio lavoro per raggiunti limiti di pensionamento.

30 anni in cui il mondo della produzione agroalimentare è cambiato radicalmente in un contesto normativo europeo molto articolato e stringente. Tre grandi rivoluzioni legislative sia nelle regole di produzione, nella commercializzazione, negli scambi dei prodotti e quindi nelle metodologie dei controlli da parte degli Organi preposti tra cui I Servizi Veterinari delle ASL.

“Soprattutto negli anni della Gestione del Servizio come Responsabile, ho avuto le maggiori soddisfazioni. Lavorare in gruppo di 14 persone tra Dirigenti Medici Veterinari, Veterinari Liberi Convenzionati, personale Tecnico e Amministrativo, è stato molto impegnativo, ma nel contempo molto gratificante. Gestire i controlli su un territorio con 17 Impianti di macellazione tra cui un macello tra i più produttivi del Piemonte, oltre 60 impianti di produzione di Alimenti di Origine Animale, tra cui uno per la produzione di Gelatine per consumo umano, tra i più grandi di Europa, oltre 250 esercizi commerciali tra cui diversi Iper e Supermercati, oltre 30 Aree mercatali ecc. ha richiesto un grande spirito di squadra, per raggiungere gli obiettivi richiesti dai Piani Regionali dei controlli, piani sempre rispettati in questi 5 anni. Sono state sequestrati prodotti alimentari per migliaia di quintali, escluse dal libero mercato e destinate alla distruzione od altri impieghi diversi dal consumo umano. Sono state fatte oltre 300 interventi sulle Allerte Alimentari di prodotti ritirati dal mercato perché ritenuti non idonei al consumo umano“.

Noè ha voluto congedarsi dal Servizio, che ha gestito negli ultimi anni, con una lunga lettera, dove ha ripercorso la sua attività nella Sanità Pubblica. Rimarcando i risultati ottenuti, anche in termini di crescita delle Risorse Umane disponibili, grazie al costante supporto delle varie Direzioni Generali dell’ASL CN 2, il neo pensionato ha voluto ringraziare i colleghi, il personale da lui gestito, ma anche tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere tali importanti risultati, frutto di un ottimo lavoro di squadra.

“Lascio un ottimo Servizio in un momento molto difficile per l’Emergenza COVID 19, un’emergenza che richiede un ulteriore sforzo da parte di tutti per poter contenere i contagi. Passo il testimone al Dott. Maurizio Piumatti , che ha svolto in questi anni, il lavoro di vicario, un collega molto preparato che saprà continuare degnamente la strada intrapresa".

Continuerà il proprio lavoro da Sindaco e soprattutto quello di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL CN2, un ruolo molto impegnativo, soprattutto in questa Emergenza e nella prossima apertura del nuovo Ospedale di Verduno, ormai prossimo a concludere la sua funzione di Covid Hospital, compito che svolgerà con la consueta trasparenza con i colleghi Sindaci del Territorio e con la Direzione Generale ASL, ma anche con la Giunta Regionale.