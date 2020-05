Ghisolfi, nuovo ritorno nell'Arena di Giletti alla vigilia della fase 2

Quale fase 2 attende l'Italia? Quanti imprenditori e lavoratori autonomi e dipendenti avranno la possibilità, legale o materiale, di riprendersi e di tornare a un'occupazione dopo due mesi di blocco pressoché totale? Questa domenica, poche ore prima del fatidico 4 maggio che segnerà il primo gradino del ritorno alla normalità dopo la quarantena imposta dal coronavirus, l'Arena del popolare giornalista e conduttore Massimo Giletti andrà in onda per ospitare un confronto che si annuncia come sempre serrato da tutti i punti di vista, politico ed economico in primis, promettendo ulteriori colpi di scena in diretta.

La puntata del 3 maggio del programma leader della 7 rivedrà collegato, via skype da Cervere, il Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, che per la terza volta in appena un mese ha aderito con piacere all'invito di Giletti confermandosi commentatore brillante e apprezzato per la schiettezza con la quale interviene sui vari provvedimenti e decreti fin qui approvati dal Governo in materia bancaria e finanziaria.

Ghisolfi, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria divenuta poi sociale, ha sottolineato l'urgenza di attuare il secondo pilastro delle politiche di intervento, quello cioè di una liquidità da garantire con strumenti molto rapidi, semplificati al massimo e a fondo perduto soprattutto per le piccole imprese: una linea di azione, questa, seguita fin dallo scorso mese di marzo da pressoché tutti i Paesi colpiti dall'epidemia, e che sembra ormai destinata a essere recepita una volta per tutte anche in Italia con il prossimo pacchetto di misure economiche governative annunciato dopo le seconde scuse di Conte per i ritardi nell'erogazione degli aiuti alle famiglie.