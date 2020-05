La toma di Cuneo a casa vostra

La pasta morbida con una leggera occhiatura, i profumi di latte fresco, di yogurt e di fieno e la dolce suadenza della pasta sono le caratteristiche dell’ultimo nato dei formaggi griffati Poiana. La Toma di Cuneo ricorda nel nome e nelle caratteristiche la più nobile e antica arte casearia della nostra provincia.

Nel rispetto delle tipiche tome di grandi dimensioni tipiche del nostro territorio la Toma di Cuneo che nell’etichetta riporta il panorama del Ponte Nuovo del capoluogo provinciale, per via della consistenza e del sapore delicato e burroso dimostra di essere ottimo sia consumato crudo che in cottura. Perfetto per fondute e per condire la pasta o per mantecare un risotto.

Anche questa novità sarà a disposizione dei clienti che vorranno avere i prodotti della Poiana a casa: per chi abita nei comuni di Cuneo, Pradleves, Boves, Caraglio e Borgo San Dalmazzo sarà possibile, quindi, ordinare la spesa chiamando al numero 0171 986233.

Potranno essere prenotati tutti i formaggi, ma anche latte, burro, miele, sughi, marmellate, pasta fresca e prodotti tipici come la Torta di Vignolo e il pane cotto nel forno a legna dei Tetti di Dronero. Con un minimo di spesa di 30 euro la consegna sarà gratuita.





Di seguito l’elenco dei negozi dove è possibile ordinare la propria spesa con consegna a casa.

BORGO SAN DALMAZZO: Via Giuseppe Garibaldi 8 – Tel 345 4810765

BOVES: Piazza Borelli 19 – Tel 345 8865751

CARAGLIO: Via Roma 50 – Tel 0171 619862

PRADLEVES: Via Provinciale 2b – Tel 0171 986233





Per tutta Italia invece sarà possibile ordinare on line tutti i formaggi firmati La Poiana accedendo al sito https://www.cooperativalapoiana.it/ Con il codice “acasa” si avrà diritto a uno sconto sugli ordini del 10%.