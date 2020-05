A Roccaforte Mondovì nasce "Spesa in Comune", sito internet per acquisti online presso le attività locali

Un sito di e-commerce per fronteggiare il distanziamento sociale imposto dalla pandemia di Coronavirus: una soluzione percorsa da molte istituzioni e associazioni e che ora trova un nuovo sbocco anche nel Comune di Roccaforte Mondovì, dove dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale ,l'associazione di promozione del territorio "Kye +" e "Leonardo Web" è ufficialmente nato il progetto "Spesa in Comune" ( https://www.roccafortemondovi.spesaincomune.net ).

Come illustrano i suoi fautori, il servizio fornito, totalmente gratuito in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, consiste in una "piattaforma virtuale in cui si incontrano la domanda e l'offerta". In buona sostanza, trattasi di un e-commerce di prossimità, che racchiude tutte gli esercizi commerciali, i servizi e le aziende che insistono sul territorio comunale.