Ascensore inclinato di Cuneo: possono entrare 4 persone alla volta, possibilmente con mascherine

Da ieri venerdì 1° maggio e fino alla fine della settimana prossima, l’ascensore inclinato sarà chiuso per permettere di effettuare le operazioni di adeguamento alle nuove normative sul distanziamento sociale.

Da settimane è possibile accedere massimo quattro persone alla volta, cosa che non ha creato alcun problema in questo periodo di inutilizzo quasi totale. A terra sono stati disegnati gli spazi per garantire le distanze, così come successo nei bar.

Consigliato l'uso delle mascherine per accedervi. Verranno messi in atto ulteriori interventi per garantire il distanziamento, che saranno approntati nei prossimi giorni.