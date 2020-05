Coronavirus: altre tre guarigioni a Villanova Mondovì, "ma manteniamo alta l'attenzione"

Prosegue il trend di guarigioni nel Comune di Villanova Mondovì fra i cittadini risultati positivi al Coronavirus: in base all'ultimo aggiornamento ricevuto dalla Regione Piemonte alle 7.30 di oggi, sabato 2 maggio 2020, il sindaco, Michelangelo Turco, ha comunicato che risultano attualmente 27 i malati Covid-19.

Il primo cittadino ha poi aggiunto che è rimasto fortunatamente immutato il numero di decessi fra i residenti dall'inizio della pandemia ad oggi (11).

"Ringrazio i cittadini villanovesi per aver rispettato rigorosamente le norme governative e, in vista della Fase 2, rivolgo un analogo invito per il fine settimana in corso - ha asserito Turco -. Aggiungo che, da lunedì 4 maggio, entrerà in vigore un primo allentamento delle maglie, non un 'liberi tutti'! La soglia di attenzione deve rimanere alta: non dobbiamo vanificare quanto fatto sinora".