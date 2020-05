Coronavirus, Vicoforte aggiorna il bilancio: 6 guarigioni e 30 casi attuali

Migliorano i numeri connessi al Coronavirus a Vicoforte, ma è ancora troppo presto per intonare qualsiasi peana di vittoria.

Ad oggi, all'ombra del Santuario si registrano 6 nuove guarigioni e nessun nuovo contagio; pertanto, i casi positivi attuali sono 30, di cui 6 segnalati fra la popolazione residente e i rimanenti 24 fra gli ospiti della casa di riposo "San Giuseppe".

Nonostante le statistiche inducano a un cauto ottimismo, il sindaco, Valter Roattino, ha voluto sottolineare "l'importanza di non abbassare la guardia" e di "uscire di casa solo in caso di estrema necessità", come recita l'ultimo DPCM che entrerà in vigore a partire da lunedì 4 maggio 2020 e darà il via alla cosiddetta Fase 2.