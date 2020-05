Hotel "La Ruota" (Pianfei): "Persi almeno 500mila euro, ora servono finanziamenti a fondo perduto"

"Noi siamo pronti a ripartire, anche in assenza di prospettive incoraggianti in termini di guadagno. Non possiamo, però farlo da soli: è giunto il momento che qualcuno ascolti e accolga le nostre istanze".

A lanciare l'appello è la voce di Monica Rosso, figlia di Emilio e Silvana Rosso, titolari dell'hotel e del ristorante "La Ruota" di Pianfei, ma, di fatto, è come se inglobasse gli auspici di tutte le strutture ricettive della provincia di Cuneo. E pluribus unum, insomma, come si legge sullo stemma nazionale degli Stati Uniti d'America.

Del resto, la crisi economica germogliata in concomitanza con la grave emergenza epidemiologica che sta tuttora ammorbando il mondo intero non ha risparmiato nessuno, neppure le attività avviate da decenni e ritenute "più solide": "La Ruota", ad esempio, ha fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga per i suoi 30 dipendenti, anche se, ad oggi, nessuno di loro ha ancora ricevuto un centesimo di euro. "Una situazione che ci rattrista terribilmente - ha asserito Monica Rosso -. Sappiamo che alla nostra attività sono legati i destini di trenta famiglie e questo ritardo non fa che aggravare le loro condizioni".

Lo scenario diviene ancor più drammatico quando ci si arma di calcolatrice e si iniziano a quantificare in termini finanziari gli effetti della pandemia di Coronavirus: "Dal 10 marzo, giorno in cui abbiamo chiuso l'albergo e il ristorante, sino all'autunno inoltrato, possiamo stimare una perdita probabilmente superiore ai 500mila euro, senza dimenticare le elevate spese connesse al nostro lavoro", ha dichiarato la signora Rosso, che lavora nell'hotel di famiglia insieme al fratello Davide e alla cognata Mariangela.

Cifre decisamente ingenti, derivate anche dalla disdetta di tutte le prenotazioni relative a ricevimenti nuziali, alle Cresime e alle Comunioni. Qualcuno ha provato a riprogrammare tutto e a prenotarsi nuovamente per il 2021, ma ha trovato la casella già occupata da chi aveva "bloccato" quelle date ben prima dell'avvento del Covid-19 nel nostro Paese.

Per ciò che concerne il ristorante, invece, quando sarà possibile riaprire la capienza dovrà essere drasticamente ridotta per garantire il rispetto del distanziamento sociale: si passerà da 155 a 50 posti a sedere, forse con il plexiglass (già acquistato dai titolari) a dividere il tavolo a metà e senza tende, fiori finti e soprammobili, che potrebbero costituire una valida "base d'appoggio" per il virus.

Le precauzioni, dunque, "La Ruota" ha già iniziato ad adottarle, anticipando in un certo senso le normative definitive a livello nazionale, che ancora latitano nonostante la Fase 2 sia ormai prossima al debutto: oltre al plexiglass per il ristorante, è stato acquistato anche quello destinato a delimitare alcune aree dell'albergo, come il bar e la reception. Sono stati ordinati inoltre i misuratori della temperatura corporea e i disinfettanti in gel da collocare nella hall e nei bagni.

Da soli, però, non si vincono le guerre. "Il nostro lavoro non si è fermato, in quanto continuiamo a immaginare e progettare quotidianamente il domani, però adesso abbiamo necessità di essere sostenuti: mancano certezze economiche e linee guida per tornare a svolgere in sicurezza la nostra attività".

A rinforzare tali dichiarazioni sono stati i genitori di Monica Rosso: Emilio, Cavaliere del Lavoro, e Silvana, i quali hanno indirizzato una missiva al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che vi proponiamo integralmente di seguito.

"Siamo i titolari dell'hotel e ristorante 'La Ruota' sito in Pianfei, provincia di Cuneo, ristoratori dal lontano 1969. Abbiamo iniziato giovanissimi in Francia per poi continuare in Italia l'unico lavoro che da sempre portiamo avanti con passione! Dopo tutta una vita di sacrifici e dedizione continua all'attività, ricompensati anche dall'affetto dei nostri clienti, ci troviamo come tanti colleghi in una situazione disperata, dovendo ricominciare da capo senza sostegni economici statali, certezze, linee guida da seguire, soli con tanti dipendenti con famiglie a carico ancora in attesa della cassa integrazione.

Questo è il momento di farci pervenire un segnale forte, di dimostrarci che lo Stato c'è ed è al fianco degli italiani per sostenerli con manovre concrete: non solo con finanziamenti agevolati, ma a fondo perduto, per poter ricominciare a lavorare, anche se tutti gli introiti persi in questo periodo e per i mesi a venire, nessuno ce li potrà mai ridare. Speranzosi in un aiuto concreto e immediato, noi siamo qui pronti a rimboccarci le maniche".

Un fulgido esempio d'Italia che resiste e che reagisce: incantevole a livello narrativo, certo. Ma, prima di tutto, in cerca di una mano tesa a cui aggrapparsi per rialzarsi senza esitazioni.