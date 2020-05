La quotidianità al tempo del Covid-19: la vita degli studenti fuori sede nelle parole di Francesca, studentessa a Venezia

In queste settimane abbiamo parlato della scuola, interpellando studenti e insegnanti fossanesi, ma sono tantissime le persone che per studio o per lavoro questo periodo di quarantena lo stanno vivendo lontano da casa nella città sede dell’Università, senza possibilità di rientrare presso la propria abitazione.

È il caso di Francesca, venticinquenne fossanese che da ottobre 2018 frequenta il corso di Laurea Magistrale in Design del Prodotto e della Comunicazione Visiva presso l’Università Iuav di Venezia.

“Quando, dopo le vacanze di Natale, sono tornata a Venezia il piano era quello di terminare gli esami e poi venire a trovare la mia famiglia per un weekend e tornare a Venezia per un workshop intensivo il 24 febbraio. Iniziavano a esserci un po’ di notizie sul Covid-19 e il workshop è saltato. Domenica 23 febbraio sono dunque venuta a Fossano, ma mentre ero qui hanno deciso di chiudere l’Università. Il 4 marzo sono dunque tornata a Venezia per tornare al lavoro in un pub. Sembrava ancora tutto tranquillo, ma domenica 8 hanno chiuso 14 province italiane tra cui proprio Venezia. Eravamo in zona rossa”.

Ecco che Francesca si ritrova a Venezia con l’università chiusa, il pub in cui lavora chiuso e il divieto di uscire di casa. Casa, forse in questo caso la parola è un po’ grossa. Come tanti studenti fuori sede Francesca ha una camera in un appartamento con due coinquilini: “Questa convivenza forse è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato. Vivo con due persone che normalmente non vedo quasi mai: uno dei miei coinquilini studia come me, l’altro lavora. I nostri rapporti si sono sempre limitati a un’oretta a cena e poi ognuno aveva la sua vita, i suoi amici, le sue abitudini. Improvvisamente ci siamo trovati tutti a trascorrere ventiquattro ore al giorno nello stesso appartamento. In due seguiamo delle lezioni a distanza, ma uno dei nostri coinquilini intanto ha anche perso il lavoro. Una situazione spessa da vivere”.

Non solo il problema convivenza, ma anche lo spettro del Covid: “Dopo qualche giorno che ero tornata a Venezia abbiamo appreso che la mamma di uno dei miei coinquilini era positiva al Covid. Lui era andato a trovarla nelle vacanze e quindi ci siamo dovuti mettere in autoisolamento. Per fortuna avendolo scoperto dopo 9 giorni dal suo rientro è durata solo 5 giorni ma sono stati lunghissimi”.

Lunghi anche perché, a distanza, è stato difficile gestire le emozioni e le comunicazioni: “Vengo da una famiglia in cui si parla molto, spesso si discute, ma non ci nascondiamo mai le nostre emozioni. In questo periodo, però, a volte ho dovuto tacerne alcune. Nei giorni in cui eravamo in isolamento, ad esempio, c’era mia mamma che continuava a insistere perché tornassi a casa, era preoccupata per me, avesse potuto avrebbe fatto atterrare un elicottero nel giardino condominale per portarmi a Fossano, io non volevo dirle che proprio non potevo muovermi, al di là della volontà. Non volevo che si preoccupasse ancora di più. È stata dura. Quando alla fine le ho telefonato e le ho raccontato la vicenda si è messa a piangere”.

Una botta doppia, dunque per Francesca che si è trovata a vivere il timore del contagio sulla sua pelle senza la possibilità di condividerla con affetti veri: “I primi giorni ho passato il tempo a documentarmi. Leggevo tutti gli articoli di fonti autorevoli che trovavo in rete. Ho l’abitudine di andare a fondo nelle cose e così ho fatto anche in questo caso”.

Poi è ripartita una sorta di quotidianità ovattata fatta di lezioni universitarie in streaming, di masterclass, di studio per la tesi imminente e di tantissime videochiamate con le persone care: “Il fatto è che non è proprio la stessa cosa. È bello bersi una birra facendo cin cin sulla webcam, accendere simultaneamente una sigaretta. Ci si fa una risata, ma gli occhi? O guardi gli occhi nello schermo o ti lasci guardare negli occhi fissando la webcam, un punto nero, un buco. Non è affatto la stessa cosa. Non si riesce a trasmettere le emozioni nello stesso modo. Mi mancano gli abbracci, anche le litigate, ma guardandosi negli occhi”.

Francesca racconta anche di ciò che questo periodo le ha rivelato di se stessa: “Sono una persona emotiva e mi è sempre dispiaciuto un po’. Tiravo dunque una tenda sulle mie emozioni quando incontravo delle persone nuove per paura di essere ferita. In questo periodo ho imparato che quell’aspetto un po’ fragile sarebbe un peccato se si perdesse, ma che allo stesso tempo, a volte, va un po’ nascosto per il bene degli altri”.

Francesca ha dunque potuto contare su una rete di affetti “a distanza”: “Devo ringraziare per la pazienza mia mamma, mio papà, mia sorella Bea e i miei amici Matteo e Giulia per la pazienza che hanno avuto con me. Mi hanno lasciato esternare i momenti di entusiasmo e gioia, tanto quanto quelli di tristezza. Con loro ho avuto momenti di nervosismo, di contestazione e mi hanno sempre sostenuta”.

Certo che c’è una bella differenza tra vedere la propria famiglia o averla accanto: “L’altro giorno era il compleanno di Matteo e siamo rimasti a lungo in video chiamata. Vedevo i suoi familiari che entravano in camera sua, lo abbracciavano, gli facevano gli auguri. Ecco queste cose mancano tantissimo. Il giorno prima era stato il compleanno di mia mamma e io non c’ero”.

Francesca racconta anche di piccole intime conquiste di questo periodo, il valore della pazienza, la tolleranza di una convivenza difficile, la profondità di alcuni rapporti. I corsi proposti dall’università le offrono nuove opportunità, anche se difficili e, per fortuna, dopo un arresto iniziale, è anche riuscita a riprendere il suo lavoro di grafico, cercando di aggrapparsi all’idea che i familiari e gli amici siano, almeno con il pensiero, sempre in cameretta con lei. Le belle giornate aiutano anche a modo loro: “Ho iniziato a scendere in giardino del palazzo intorno alle 18. Ci sono le famiglie con i bambini. Poi verso le 8 tornano in casa tutti insieme e io torno su da sola. Vedere i bambini che giocano è bellissimo ma quando tutti tornano in casa mi viene molta malinconia. So di dover modulare le mie emozioni per non lasciarmi sopraffare, non è facile”.

Lasciamo Francesca al suo paper sulla ferita nell’arte, giunto proprio nel periodo in cui da un lavoro per l’università potevano emergere più riflessioni: “Questo lavoro che ho concluso da poco ha aperto una finestra su parti di me che non conoscevo nemmeno io. Ho riflettuto sulla ferita come a una situazione pronta alla cicatrizzazione, al futuro e ho riflettuto su come la ferita di questo periodo abbia fatto emergere cose che forse erano già nella mia pancia, ma andavano messe in ordine. Ho imparato la pazienza, ad accettare e condividere il fatto di rimanere chiusa in casa solo perché è giusto così”.