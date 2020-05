Priola, attonita, piange la scomparsa di Fulvio Colombo: era positivo al Coronavirus

"Abbiamo discusso, ma poi abbiamo sempre trovato un'intesa. Sei stato un consigliere comunale responsabile e propositivo, ci hai aiutato durante l'alluvione e ti sei adoperato per la raccolta fondi per acquistare i dpi a favore del personale sanitario dell'ospedale di Ceva. Non ci dovevi lasciare così...".

Con queste parole il sindaco di Priola, Luciano Sciandra, ha detto addio a Fulvio Colombo, ex consigliere comunale dal 2009 al 2014 e presidente della Pro Loco dal 2008, deceduto nella giornata di ieri, venerdì 1° maggio 2020, presso il nosocomio "Regina Montis Regalis" di Mondovì, dove si trovava ricoverato da giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Consigliere regionale UNPLI, è sempre stato molto attivo nel campo del sociale, come ricorda il primo cittadino priolese: "Hai partecipato con noi ancora di recente all'iniziativa utile a donare un uovo pasquale a tutti i bambini di Priola. Eri così altruista e testone, ma questo non ce lo dovevi fare... Non dovevi lasciarci così. Che la terra ti sia lieve e ora che ti sei ricongiunto con la tua adorata mamma ti pensiamo abbracciato a lei, tutti e due sorridenti. Ciao Fulvio, non ti dimenticheremo".

Lo ricorda commosso anche Igor Parodi, rappresentante della protezione civile di Priola: "Voglio ringraziare Fulvio un'ultima volta per tutto ciò che ha fatto, sostenendo le nostre esercitazioni e organizzando una festa dedicata al volontariato. Mancherà profondamente a tutti noi".