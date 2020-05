Savigliano, dal 4 maggio riaprono alcuni parchi e i sentieri Tortone e Pacifico

Anche la città di Savigliano applica le nuove disposizioni del Dpmc per la "fase 2" dell'emergenza Covid-19. A partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio riapriranno i sentieri Tortone e Pacifico, nonché delle passaggiate lungo i fiumi. Riaperti anche tutti i parchi cittadini, ad eccezione di quelli in viale Lamarmora , in viale Gozzano (tra il tennis club e la bocciofila) e di piazza Cavour.

Saranno di nuovo fruibili anche le aree cani, mentre permane la chiusura dei giochi per bambini, come da disposizione regionale.

Resteranno chiusi tutti i campi da gioco a squadre in tutto il territorio, compreso il campetto spontaneo ad angolo strada S. Giacomo.

Importante novità per quanto riguarda la ristorazione: come da normativa regionale sarà infatti possibile fare il servizio di domicilio e take away con orario dalle 6 alle 21.

Rimane invece chiuso il cimitero cittadino, mentre per le casette dell'acqua si attende la ripresa delle normali attività della ditta che ne gestisce la manutenzione.

Ai cittadini l'Amministrazione comunale ricorda che serve sempre l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti per motivi di necessità, di lavoro e di salute; l’obbligo di mascherina in tutto il territorio comunale.

Dal 4 maggio saranno consentite le visite ai congiunti o affetti stabili tra comuni e ci si può recare nelle seconde case per manutenzioni in giornata.

Si potrà inoltre fare attività sportiva individuale, rispettando i 2 metri di distanza.

Consentiti i funerali con presenza di massimo 15 parenti.

Aperti i cantieri, gli studi professionali, le librerie e cartolibrerie, negozi di abbigliamento per l'infanzia.

Restano sempre vietate feste private tra amici o tra familiari, i pernottamenti nelle seconde case, l'attività sportiva di gruppo, le celebrazioni religiose e fare servizio clienti all'interno dei locali di bar e ristoranti.