IoRestoaCasa: come fotografare fiori e farfalle in giardino

Maggio è il mese in cui la natura ci svela il meglio di sé con fioriture che sono un tripudio di colori e profumi: questi giorni di quarantena forzata sono occasione per guardarsi intorno e cercare di fotografare qualche fiore, conservandone gli scatti da rivedere nelle fredde giornate invernali. Possiamo preservare i profumi in qualche angolo della nostra memoria, ma colori e forme possono entrare a far parte delle nostre gallerie fotografiche; i fiori attirano anche insetti come api, bombi e farfalle che sono un altro interessante soggetto da fotografare.

Anche oggi cerchiamo di farci svelare qualche segreto da Luca Giraudo, fotografo naturalista che già ci ha già dato qualche importante suggerimento per fotografare gli uccelli.

Non solo rose, che sono il simbolo del mese di maggio, ma sono veramente tante le piante che fioriscono in questa stagione: sono soggetti interessanti per la fotografia naturalistica?

Certamente i fiori sono uno dei soggetti più interessanti e onnipresenti. Per chi ha la possibilità di stare in giardino o vivere vicino ad un prato, questi microcosmi diventano fonti inesauribili di ispirazione e idee. I fiori, con le loro geometrie, le loro forme e colori sono i principali elementi da fotografare. Inoltre, essendo tendenzialmente immobili, sono chiaramente adatti per chi inizia a fotografare in macrofotografia.

E poi gli insetti, i ragni, i millepiedi, sono numerosi e attivi in questo periodo dell’anno. Più difficili da immortalare, ma non per questo meno interessanti, anzi.

Rispetto agli uccelli, fotografare i fiori dovrebbe essere più semplice oppure, per un principiante, ci sono difficoltà anche in questo caso?

Certamente è più facile, per due ragioni: sono fermi (salvo che ci sia brezza) e sono dappertutto. Però non per questo è facile ottenere delle belle foto. Non è sufficiente scattare una fotografia per ottenere un buon risultato. Occorre innanzitutto lasciarsi ispirare. Dai colori, dalla prospettiva, dallo sfondo.

Se osserviamo una fotografia di un artista, vedremo che è frutto di una complessa realizzazione. Una singola foto può richiedere tempo per essere composta e realizzata.

Un bravo fotografo, poi, non modifica lo sfondo, tagliando piante indesiderate e via discorrendo, ma cerca la migliore prospettiva e gioca con la messa fuoco e la luce o il flash per far emergere il soggetto.

Se poi ci dedichiamo agli insetti, un buon fotografo innanzitutto si documenta sulle loro abitudini e poi cerca il momento migliore per fotografarli senza dar loro fastidio.

Dico questo perché fra i “cacciatori di immagini” c’è chi prende gli insetti, li mette in freezer e poi li tira fuori per fare le foto.

Come già ho detto, non sono loro che devono farsi fotografare, ma siamo noi che vogliamo dedicarci alla fotografia. Non sono un trofeo, anche se sono minuscoli e indifesi.

I migliori fotografi di “macro” fotografia sanno scattare foto in assoluto rispetto dei loro soggetti.

Ci vuole pazienza. Questa è la prima regola per chi si dedica alla natura e vuole comprenderla al di là dell’estetica, che pure ha la sua importanza.

Qual è il momento migliore della giornata per fotografare i fiori e gli insetti?

Prima regola, banale: a meno che non lo si voglia espressamente, bisogna evitare i momenti in cui c’è vento.

Per quanto riguarda i fiori, la luce migliore va dall’alba al tramonto. Le prime e ultime ore del giorno regalano una luce morbida e calda, ma al mattino presto alcuni fiori potrebbero essere chiusi. Le ore centrali hanno una luce più bianca e in questo momento i fiori sono belli e luminosi, e gli insetti molto attivi e onnipresenti. La luce però è un po’ dura e crea ombre nette, non sempre gradevoli.

E proprio gli insetti sono più facili da fotografare al mattino presto perché sono intorpiditi, non è necessario quindi “seviziarli”. Certo bisogna giocare bene sulla luce, sul diaframma e la messa a fuoco. Ma è qui che esce l’artista che è in tutti noi.

Parliamo di attrezzatura: tra compatte, reflex e bridge, qual è la fotocamera migliore?

Molte compatte e bridge hanno un programma “macro”. E questo è già un buon modo per avvicinarsi a questa tecnica, anche se non sempre si raggiunge il vero rapporto 1:1, ovvero il rapporto “macro”.

Ma sono un buon modo per iniziare a cimentarsi e divertirsi con il microcosmo che è intorno a noi.

Reflex e mirrorless possono non avere questa modalità perché presuppongono che ci si doti di un obiettivo adatto, “macro” appunto. Però a fronte di una miglior qualità, hanno un costo medio decisamente superiore.

Un buon obiettivo macro, progettato quindi per questa tecnica, è generalmente a focale fissa: si parte da 30 fino a 200 mm indicativamente, senza eccedere nelle spese: un 30 o un 60 mm vanno bene per chi si dedica a oggetti immobili come i fiori, la vegetazione, i muschi o soggetti inanimati. Un 100 – 200 m vanno meglio per chi si dedica a insetti o altri animali mobili che tendono a fuggire.

Ci sono poi, per chi non può o non desidera spendere, delle lenti addizionali, le cosiddette “close-up”, che pur diminuendo un po’ la qualità della foto e la luce che raggiunge il sensore, hanno il vantaggio di ridurre la distanza di messa a fuoco, il tutto a un costo contenuto.

E poi c’è chi preferisce i tubi di prolunga, più performanti delle lenti, ma più ingombranti e mediamente costosi.

Diciamo che un principiante può avere una scelta molto diversificata. Dipende anche dal budget a sua disposizione e dalle sue ambizioni, che naturalmente possono crescere nel tempo.

Quali sono la posizione ottimale del fotografo e la distanza dal soggetto per ottenere il miglior scatto possibile?

Molte persone fotografano fiori. Si vede un fiore e senza chinarsi, si fotografa dall’alto. Ecco, normalmente queste foto non sono fotografie emozionali, ma documentative.

Per fare un salto di qualità basta veramente poco: è sufficiente mettersi allo stesso livello del nostro soggetto, in genere quindi coricati, oppure abbassare la macchina foto. Ecco che la prospettiva cambia radicalmente.

A questo punto però ci si scontra con lo sfondo. E allora bisogna lavorare nel trovare la posizione migliore e regolare bene la messa a fuoco o giocare con il flash che, in questa tecnica, è preferibile di tipo anulare, ovvero da una luce maggiormente diffusa e piacevole. Si può anche posizionare uno sfondo artificiale, opaco.

Per evitare il mosso conviene utilizzare il treppiede?

Eh sì, il treppiede è fondamentale se si vuole evitare il mosso o il micro mosso, nemici della nitidezza di un’immagine. Esistono treppiedi di tutti i prezzi, bisogna solo verificare che abbia le gambe divaricabili e possa portare la macchina foto a pochi centimetri dal suolo.

Cosa puoi consigliarci su sfondo e composizione?

Lo sfondo appunto è importante. Come accennato, o si cerca la posizione migliore o il momento della giornata migliore, oppure si posiziona uno sfondo opaco. Lo sfondo non deve distrarre dal soggetto principale, ma farlo risaltare: chiaro se il soggetto è scuro, scuro se il soggetto è in piena luce o è chiaro.

A ognuno la propria composizione in base alla propria sensibilità. Sul web ci sono moltissimi esempi di belle fotografie da cui lasciarsi ispirare.

E su luminosità, apertura del diaframma, profondità di campo messa a fuoco e nitidezza?

La luce in fotografia è tutto. Se al mattino e alla sera è morbida, diventa un fattore limitante per scattare con tempi veloci e diaframma chiuso. Occorre quindi usare un treppiede, di norma.

In pieno giorno invece la luce è dura e allora bisogna, ad esempio con un pannello riflettente, ammorbidire le ombre.

Siccome parliamo di soggetti fotografati a pochi centimetri dall'obiettivo, uno dei problemi che deve affrontare chi vuole dedicarsi alla macrofotografia è la profondità di campo. Occorre impostare il diaframma su valori mediamente alti, tipo f11 o f16, che tendono ad aumentare la porzione a fuoco. Questo a scapito della velocità di scatto. Ecco di nuovo l’utilità del treppiede.

La messa a fuoco è preferibile impostarla in manuale, perché è più facile decidere quale parte del nostro soggetto vogliamo valorizzare.

Se invece siamo fuori senza l’attrezzatura adatta, possiamo fare belle foto anche con il cellulare?

Anche gli smartphone odierni hanno ormai prestazioni elevate e permettono di fare fotografie veramente belle. Per non fare fotografie banali qui entra in gioco il fotografo, certamente. Ma è ovvio che con uno smartphone non si potranno avere gli stessi risultati che con una reflex.

La bellezza dei colori dei fiori ha lo scopo di attirare gli insetti che favoriscono l’impollinazione e su una corolla possiamo trovare una farfalla, un’ape o un bombo. Evitando di farsi pungere, per fotografare gli insetti, oltre che richiedere tanta pazienza, ci vuole la stessa tecnica che usiamo per i fiori?

Come accennato, se gli insetti sono molto mobili occorre molta pazienza e perizia. Ad esempio, individuando un fiore frequentato da molti insetti, avvicinarsi con cautela e posizionare l’attrezzatura, impostare i vari parametri e poi, con un telecomando attivare la fotocamera nel momento in cui una farfalla, un sirfide, un coleottero o un’ape si posano per suggere il nettare.

Ci sono altri suggerimenti che vuoi darci?

Un suggerimento filosofico, se vogliamo. Contempliamo prima di tutto la bellezza dei fiori e degli insetti, osserviamoli con calma per scoprire come vivono e come si comportano. Poi dedichiamo del tempo a fotografarli.

Sovente, per il desiderio di immortalare, ci perdiamo il momento, l’attimo. Un fotografo rischia sempre di vivere “in differita”, preoccupandosi di fare la foto senza vedere cos’ha intorno. Lo rivedrà poi davanti allo schermo, ma sarà un’altra cosa.

Se siete interessati alla fotografia, sul sito www.lookingaround.it trovate la rubrica “10 foto per 10 domande”, dove vengono intervistati fotografi naturalisti dilettanti, dotati tutti di una certa esperienza.

Bruna Aimar