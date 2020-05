E' stata diffusa la nota che annuncia la nascita del circolo provinciale CAMBIAMO con Toti. Nota che riceviamo e pubblichiamo integralmente.



Nasce ad Alba il Circolo CAMBIAMO con Toti della Provincia di Cuneo.



Ad annunciarlo sono i cittadini che vogliono con questo progetto dare un nuovo slancio alla città ed al territorio con l’apporto e guida del Senatore Massimo Berrutti punti di riferimento del partito in Piemonte.



In questo momento così difficile parte una nuova sfida politica, sociale ed economica che vede Toti a livello nazionale Berrutti a livello regionale ed un grande ed energico gruppo di cittadini a livello locale.



Cambiamo é un movimento che parte dai giovani e da cittadini liberali riformisti è motivati a rilanciare il territorio partendo dalle infrastrutture, dal lavoro, il turismo e dall’ imprenditoria, la nostra tradizione agroalimentare, ed i nostri Vini d’eccellenza.

Tratteremo tutti i temi importanti, in modo chiaro e concreto mettendo al centro le esigenze di tutti i cittadini, partendo al primo posto dai più deboli.



L Italia, il Piemonte e i nostri territori di Langa e Roero hanno bisogno di persone libere, capaci, appassionate e sopratutto preparate.



Non siamo quelli dell’uno vale uno, siamo quelli della uno più non fa due, ma 10 , 100 o mille se le persone che compongono la squadra vanno nella stessa direzione.



Circolo CAMBIAMO- Alba



Mail : cambiamoalba1@gmail.com

Fb: Cambiamo Alba Langhe & Roero