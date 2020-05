Mondovì: campane a festa e applausi dai balconi per la ricorrenza patronale in località Crist

Quest'oggi, domenica 3 maggio 2020, ricorre la festa patronale della località Crist, appartenente al Comune di Mondovì. Un appuntamento celebrato ogni anno la prima domenica di maggio e caratterizzato dalla Santa Messa e dal successivo momento conviviale che coinvolge tutti i residenti.

Questa volta, va da sé, tutto questo non potrà avvenire, complici la pandemia di Coronavirus e lo stato d'emergenza epidemiologica in Italia, che, nonostante domani entri nella cosiddetta Fase 2, non può ritenersi certo fuori pericolo.

Pur di non venir meno alla tradizione, però, gli abitanti del Crist hanno individuato un metodo alternativo per festeggiare "insieme": alle ore 12 le campane della cappella locale suoneranno a festa e, subito dopo l'ultimo rintocco, le persone usciranno sui balconi per applaudire all'unisono e sentirsi più vicini.

Un abbraccio virtuale, nell'attesa di potersi scambiare quelli veri.