"Dogliani Comunità Solidale”, un progetto unisce Amministrazione comunale e il volontariato doglianese

Compie un mese in questi giorni il progetto Dogliani Comunità Solidale, nato il 7 aprile 2020 su iniziativa spontanea della panetteria Antico Forno di Castello di Romina Galliano che ha proposto un punto di raccolta di prodotti alimentari e generi di prima necessità per le famiglie e i singoli che si trovano in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale.L’Amministrazione Comunale ha prontamente accolto l’iniziativa, allargandola a tutti i negozi doglianesi.

La raccolta e distribuzione di borse alimentari di solidarietà è ora coordinata dall’Amministrazione Comunale, i cui referenti sono i consiglieri Antonio Bosio e Claudio Raviola, insieme ad alcune signore volontarie del paese e con l’importante supporto della Protezione Civile doglianese.

Grazie alla disponibilità della Parrocchia è stato individuato un locale per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti, situato lungo il porticato all'entrata del Palazzo Comunale.I negozi e i supermercati doglianesi sono diventati punti di raccolta: qui, i cittadini che desiderano contribuire, possono fare la spesa e depositare la merce acquistata in appositi scatoloni posti all’ingresso dei vari esercizi commerciali.Ogni giorno, prima della chiusura dei negozi, il gruppo dei volontari della Protezione Civile si occupa del ritiro dei prodotti donati e li porta presso il Palazzo Comunale.Ad oggi la generosità dei doglianesi ha consentito di poter venire incontro ai bisogni di moltissime persone.Qualche numero in questo mese di attività:

- 40 famiglie beneficiarie del servizio con consegna settimanale e/o bisettimanale (si è già arrivati alla terza consegna).

- 20 quintali di alimentari freschi e conservati e generi di prima necessità consegnati (pasta, riso, latte, biscotti, zucchero, caffè, tonno, conserve e legumi, olio, pasta fresca, formaggi, carne, bibite).

- Decine di volontari coinvolti tra Protezione Civile e società civile doglianeseOgni settimana i consiglieri comunali, insieme alle volontarie, predispongono le borse solidali e le consegnano personalmente presso il domicilio dei vari nuclei familiari.

Dogliani Comunità Solidale è uno dei progetti che l’Amministrazione Comunale ha coordinato al fine di potenziare gli interventi di supporto alle fasce di popolazione più bisognose: questo va ad aggiungersi e ad integrare ulteriormente i Buoni Spesa predisposti dal Governo per i Comuni.