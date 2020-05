8 positivi, 12 in isolamento domiciliare a Busca: domani riaprono i cimiteri anche delle frazioni

Arriva dal profilo Facebook del sindaco di Busca Marco Gallo l'aggiornamento relativo ai casi positivi e alla "Fase due" sul territorio buschese.

"Attualmente a Busca sono 8 i pazienti positivi al Covid 19 (di questi 4 sono ricoverati presso strutture ospedaliere) - scrive Gallo - Sono 13 i buschesi totalmente guariti che hanno terminato il periodo di quarantena. I nostri concittadini in isolamento domiciliare sono 12"



"Domani inizierà la Fase 2 di questa emergenza che ha messo a dura prova tutta la nostra comunità - continua - Noi tutti dobbiamo fare in modo che la criticità non torni a livelli preoccupanti. Dobbiamo essere responsabili, ma tutto si gioca sui comportamenti che sapremo mettere in atto".



"Dipende solo da noi - prosegue - Anche se ci sarà maggiore libertà cerchiamo comunque di seguire le regole che sono state valide fino ad oggi, primo fra tutti la distanza interpersonale e l’utilizzo di Dpi. Nella riunione di ieri del Coc si è affrontata l’ordinanza Regionale n. 50 del 2 maggio 2020. Molto utili possono essere le Faq del Governo che chiariscono le disposizioni previste dal Dpcm del 26 aprile (si possono facilmente consultare sul sito governo.it)".



"Domani mattina riapriranno i cimiteri di Busca, San Chiaffredo, Castelletto, San Vitale e Bosco - conclude - Domani riaprirà anche il Parco dell’infinito mentre rimarranno ancora chiuse le aree giochi. Domani riaprirà anche l’area ecologica di Attissano su prenotazione per utenze non domestiche, sfalci e potature. Da domani sarà anche possibile l’esercizio della vendita per asporto da parte delle attività dei servizi di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (le attività dovranno contattare l’Ufficio di Polizia Municipale e presentare una comunicazione).

In settimana inizierà infine la distribuzione delle 10.000 mascherine donate alla Città dal Lions Busca e Valli unitamente a quelle in arrivò dalla Regione Piemonte".