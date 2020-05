A La Morra il funerale diventa virtuale: i defunti si potranno ricordare... in streaming

Sicuramente è e continua ad essere uno degli aspetti più dolorosi della pandemia da Covid19 che stiamo vivendo, ovvero l’impossibilità di salutare i propri cari al momento della loro scomparsa. Che questa avvenga per cause naturali o legate al coronavirus, nel rispetto delle proprie credenze religiose, ovvero attraverso lo svolgimento di regolari funerali e soprattutto, con la messa a suffragio.



A La Morra una soluzione l’hanno trovata: anche se rimane sempre virtuale e nel rispetto delle norme dettate dal Governo e dalla Regione.



Grazie a un’iniziativa congiunta tra le Onoranze Funebri San Martino, di Fabio Porasso e i parroci lamorresi, per “tutti coloro che desiderano ricordare i propri cari”, si legge in un comunicato messo in rete, “è possibile far celebrare la Santa Messa e seguirla direttamente sulla pagina Facebook del Parroco Don Renato Oggero Norchi”.



Nel comunicato si specifica che, per chi lo volesse, potranno essere affissi i necrologi con l’orario e il giorno esatti della diretta della celebrazione. Inoltre viene specificato che, per chi non avesse Facebook, previa accordo telefonico, una registrazione della funzione potrà essere inviata tramite Whastapp. In questo caso non è specificato se in streaming in tempo reale o successivamente, ma immaginiamo anch’essa in tempo reale.



Il Covid19 sta sicuramente influenzando le nostre vite, le nostre abitudini quotidiane e purtroppo anche quei momenti più tristi e delicati che accompagnano le vite di tutti noi.



In questa situazione però è proprio il caso di dire: “piuttosto che niente è meglio piuttosto”.