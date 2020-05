Compleanno in corsia per don Carmelo Galeone, cappellano dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, amatissimo dal popolo dei vacanzieri braidesi

Non ci sono solo medici, infermieri, operatori sanitari negli ospedali in piena crisi per l’emergenza Coronavirus. Ci sono anche loro, i sacerdoti.



Molti sono ricoverati, tantissimi in quarantena. Qualcuno, come i cappellani, è in prima linea per sostenere i malati e le loro famiglie. Un compito difficile, che viene assolto quotidianamente anche da don Carmelo Galeone nell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un prete che a molti appare proprio come un angelo tra le corsie.

La sua giornata è fatta di brevi incontri nelle stanze dove ci sono i malati: la recita di qualche preghiera, una benedizione, l’amministrazione dei sacramenti. Sono momenti durissimi, ma è la fede nella vita e soprattutto in Dio ad esortare alla fiducia, oltre che alla speranza.



Don Carmelo ha compiuto 42 anni oggi, domenica 3 maggio, giorno in cui celebra la Messa in streaming. Di certo è stato un compleanno che non dimenticherà facilmente. Chiesa vuota in osservanza delle prescrizioni governative eppure piena di anime, perché intorno a lui c’è un popolo, una compagnia di amici e fedeli che gli scrivono e lo sostengono anche attraverso i social.



Per lui vale il motto degli scout, organizzazione di cui fieramente fa parte: “ Con l’aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout”.



Auguri don Carmelo e buon compleanno!

Anche da lontano sappi che il popolo dei vacanzieri di Bra, spesso in villeggiatura a Pietra Ligure ed i lettori di Targatocn, che leggono i tuoi commenti del Vangelo festivo, tifano per te!