Dal 4 maggio riaprono le aree ecologiche di Boves, Busca e Dronero

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che, a partire dal 4 maggio, oltre le già comunicate riaperture SU PRENOTAZIONE, 348-5911652 / 334-5234560 / 348-0804488, PER IL CONFERIMENTO DA PRIVATI DEGLI SFALCI E POTATURE E DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE LA CUI ATTIVITA’ è abilitata ai sensi del DPCM 26 aprile, dei centri di Borgo San Dalmazzo (anche utenti di Cuneo), Caraglio, Chiusa di Pesio e Tarantasca, riapriranno anche i Centri di Raccolta di:

· BOVES , solo PREVIA PRENOTAZIONE, ed osserverà, dal 4 al 18 maggio, i seguenti orari: martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,30, chiamando i numeri telefonici comunali: 0171 391822 e 0171 391862, orario ufficio.

· BUSCA , solo PREVIA PRENOTAZIONE, con il consueto orario, chiamando il numero telefonico comunale 0171 948610

· DRONERO , solo PREVIA PRENOTAZIONE, con il consueto orario, chiamando i numeri 348-5911652 / 334-5234560 / 348-0804488 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, oppure via mail a info@cec-cuneo.it ed attendere la risposta con la conferma di appuntamento e codice prenotazione.

Le seguenti regole di accesso sono fondamentali per evitare la diffusione del virus e una conseguente nuova chiusura.

· Arrivare puntuale all'ora assegnata, non prima, con il rifiuto già separato (non è ammesso fermarsi a differenziare i rifiuti all’interno del centro);

· attendere il proprio turno rimanendo all’interno dei propri veicoli, a motore spento.

· Attendere l'invito ad entrare e farsi registrare e scaricare nei tempi previsti (10 min. MAX). In questo primo periodo è vietato il conferimento di rifiuti ingombranti o altro. Inoltre, è ammesso un solo conferimento a settimana.

· L’accesso al centro sarà consentito ad una sola persona per volta e solo per l’utente prenotato. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e dei guanti (la cui dotazione è a carico dell’utente).

· E’ obbligatorio il rispetto delle distanza di sicurezza (almeno 2 metri) da altre persone.

· IMPORTANTE! L’utente dovrà provvedere alla stampa di copia dell’autocertificazione con il CODICE PRENOTAZIONE, da rendere agli organi di controllo come prevista dal decreto, da compilare con l’indicazione del percorso domicilio/Centro di Raccolta, da portare con sé nella fase di conferimento. Sull’autocertificazione la motivazione per lo spostamento è per motivi lavorativi per le utenze non domestiche, mentre per necessità igienico-sanitaria in caso del conferimento del verde in quanto il prolungato accumulo di scarti vegetali può determinare il formarsi di marcescenze, con conseguenti molestie olfattive, allergie e il formarsi di habitat adatto al proliferare di insetti e/o roditori.

· ATTENZIONE! La Polizia Municipale e le Autorità preposte vigileranno sulla correttezza delle prenotazioni, sull'ordinato svolgimento delle operazioni di accesso su prenotazione al centro di raccolta e sull'effettiva necessità dello spostamento. Si invitano gli utenti alla massima collaborazione e al rispetto delle misure stabilite.

"