Fossano, continua la maratona di solidarietà per emergenza Covid-19

Continua la gara di solidarietà a Fossano per l'emergenza Covid-19, nei giorni scorsi il vice sindaco della città Giacomo Pellegrino ha ritirato circa 750 litri di latte fresco a lunga conservazione donato all'Amministrazione dall'azienda Agricola Panero Fabrizio.



"La nostra famiglia lavora a San Vittore di Fossano da tre generazioni. Ci occupiamo di produzioni di latte dal 1980. Dal 1994 siamo passati alla stabulazione libera con cuccetta su materassini in tessuto imbottiti di gomma, mungitura automatica posteriore, dove sia le vacche che il mungitore possono svolgere questa operazione nel modo più tranquillo possibile. Ci sembrava doveroso fare qualcosa per la collettività in un momento come questo" il commento della famiglia Panero.

"Ringrazio questa fantastica realtà frazionale per questa importante donazione di latte che verrà consegnato direttamente a casa delle famiglie più bisognose grazie all'aiuto delle associazioni di volontariato che operano sul territorio durante quest'emergenza Covid-19, la distribuzione è già iniziata nella giornata di giovedì 30 grazie all'Auser" , il commento del vice sindaco di Fossano Pellegrino a cui si unisce il primo cittadino Dario Tallone nel ringraziare la famiglia Panero per la donazione.