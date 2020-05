Garessio e la questione "congiunti": dal 4 maggio un'ordinanza per chi giunge da fuori provincia?

La questione "congiunti", germogliata domenica scorsa pochi istanti dopo la presentazione del nuovo DPCM da parte del premier Giuseppe Conte, tiene banco anche a Garessio, dove l'amministrazione comunale, temendo un esodo immotivato in val Tanaro, sta pensando a un provvedimento restrittivo.

Come spiega il sindaco, Ferruccio Fazio, "in vista delle nuove misure che verranno attuate a partire dal 4 maggio, stiamo valutando di predisporre un'ordinanza che consenta di effettuare delle verifiche, in particolare su coloro che giungeranno da fuori provincia".

Un modo per continuare a garantire il rispetto delle disposizioni governative e, non ultimo, per tutelare la salute degli abitanti garessini, invitati ancora una volta dal primo cittadino a "mantenere alta l'attenzione e applicare rigorosamente le misure precauzionali già in essere (uso corretto della mascherina e distanziamento di 2 metri)".

Come ricorda lo stesso Fazio, nominato nei giorni scorsi da Cirio a capo della task force incaricata di analizzare cosa non ha funzionato in Piemonte durante l'emergenza e traghettare al più presto la regione fuori dall'incubo in cui è piombata, "seppur la situazione nella nostra zona sembri essere in netto miglioramento, non possiamo escludere che il Coronavirus possa ancora circolare, e invitiamo pertanto tutti coloro che presentassero febbre o sintomi di tipo influenzale a comunicarlo tempestivamente al proprio medico curante".