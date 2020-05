I cimiteri di Bra riaprono l’11 maggio

La città di Bra riaprirà i tre cimiteri urbani lunedì 11 maggio 2020.Fino ad allora i camposanti saranno accessibili soltanto per lecerimonie funebri con una partecipazione fino a un massimo di 15 persone, fermo restando l’obbligo di rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di indossare dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie (mascherine).



In questa settimana viene però introdotta la possibilità di ammettere in numero contingentato e su appuntamento (chiamando lo 0172-438346) operatori professionali del ramo fioristico o floricolturale per un rapido addobbo di tombe o loculi, su commissione di privati.



Le imprese dovranno avere indicazioni precise sull’ubicazione della tomba su cui dovranno operare. Con analoghe modalità – sempre dietro prenotazione – sarà consentito l’ingresso anche al personale di aziende specializzate impegnate in operazioni di manutenzione ordinaria delle tombe che non richiedano l’allestimento di cantieri.



Intanto proseguono le operazioni di manutenzione del verde pubblico all’interno dei cimiteri.