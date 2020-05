Italia Viva Cuneo: "Non crediamo che le difficoltà in cui si trova la Regione Piemonte siano da attribuire sistema albese"

"Noi non crediamo che le difficoltà oggettive in cui si trova oggi la Regione Piemonte siano da attribuire - come abbiamo letto - al "sistema albese".



Il sistema economico albese, così come quello del saluzzese e della intera Provincia Granda, è un modello per tutti.



Il problema deriva, semmai, dalla cecità di alcuni rappresentanti dell’attuale classe politica che continuano a non capire che bisognava, e bisogna, dare agli imprenditori, commercianti artigiani, partite Iva, professionisti, indicazioni precise e protocolli su come riaprire, e questo proprio per limitare i rischi di nuovi contagi, invece di rinviare ogni intervento a data da destinarsi.



Non ce lo possiamo più permettere in Italia, e a maggior ragione in Piemonte.



Sono assolutamente condivisibili le istanze di quella politica che oggi chiede, a gran voce, di occuparsi del nostro mondo produttivo, perché quel mondo sta andando a scatafascio.



Non è cinismo, è politica, nella sua forma più alta: quella che deve assumersi la responsabilità di decidere e gestire proprio le difficoltà e i problemi, senza delegare scelte che riguardano la collettività a comitati scientifici e task force varie.



Noi di Italia Viva, anche a livello provinciale, lo stiamo affermando da un mese chiedendo, a chi ci governa, anche localmente, di "occuparsi dei vivi".



Invece certa politica sa solo criticare chi, in Senato, ha sostanzialmente ripreso una frase di Sandro Pertini .. per dire " fate presto!". Il P.I.L. perderà, se va bene, l'8%; le immagini delle code a Torino davanti al Banco dei pegni fanno male e paura allo stesso momento! Soprattutto in questa giornata dedicata a tutti i lavoratori, dobbiamo comprendere che è fondamentale tenere insieme lotta al virus e lotta alla povertà: ma in concreto, non a parole!



“Troppa incoscienza e il virus riparte; Troppa prudenza e il Paese crolla” ha saggiamente concluso il Primo Ministro Francese Philippe.



Marta Giovannini

Francesco Hellmann

Coordinatori Italia Viva Provincia di Cuneo