La prima cosa da fare dopo la fine della quarantena e del Covid-19...

La prima cosa che farò dopo la fine della quarantena e del Covid-19? Una domanda semplice, ma anche un messaggio di speranza che si proietta al positivo, un modo per condividere bisogni, desideri e sogni di normalità in un momento così travagliato e difficile. Il senso del limite ha ridato valore alle cose, ha ridefinito gli spazi, il tempo, la prossimità degli abbracci, il rapporto con noi stessi.





Da chi vuole riabbracciare i propri cari, a chi non vede l’ora di pedalare in campagna, a chi addirittura immagina di vedere il mare, andare in libreria o più semplicemente tagliarsi i capelli e andare al ristorante





Le risposte ricevute sono tantissime e hanno in comune una forte dose di entusiasmo: “ Dopotutto, domani è un altro giorno” ( Rossella O’Hara in Via col vento).

“ Poter dire che finalmente è finita e torniamo a vivere” ( Franco Balmamion, ex campione di ciclismo).

“ Andrò a vedere il mare” ( Alka Badea, scrittrice).

“ Forse semplice e scontato, ma, visto che è nata la mia nipotina Cecilia, il mio desiderio più grande sarebbe quello di prenderla tra le braccia. Se ancora non fosse possibile, sognerei di andare a passeggiare nei boschi, sedermi in un prato e sentirmi libera” ( Flavia Barberis, presidente Associazione Albedo di Bra).

“ Prenoterò una bella cena in uno dei nostri straordinari ristoranti di Langhe e Roero” ( Luigi Barbero, direttore Ascom Bra e presidente dell’Atl Langhe Monferrato Roero).

“ Sicuramente andrò a trovare mia mamma e mia suocera” ( Marina Barbero di Bra).





“ Poter rivedere tutte quelle persone che in questi mesi mi sono mancate tanto, ma soprattutto vivrò la vita in modo diverso. Sicuramente apprezzerò di più la vita e non mi lamenterò anche solo delle piccole cose. E il mio pensiero andrà a tutte quelle persone che sono state più sfortunate di me” ( Isabella Bassi, parrucchiera di Bra).

“ Un viaggio, per rilassarmi e dimenticare questo brutto periodo” ( Domenico Beccaria, presidente del Museo Grande Torino).

“ Non vedo l’ora di fare una bella passeggiata in alta montagna” ( Giacomo Berrino, Gran Maestro della Confraternita della Salsiccia di Bra).

“ A baciare la mia nipotina, poi in libreria ed a camminare” ( Pino Berrino, scrittore).

“ La primissima cosa sarà una bella corsa (almeno 15 km) senza sensi di colpa e senza nessuno a gridare ‘sta a casa coglione’ (W i runners solitari). La seconda sarà andare a trovare mia sorella e abbracciarla” ( Silvano Bertaina, copilota del Caffè Letterario di Bra).





“ Andrò a La Morra, perché li ho un pezzo di cuore. Ovviamente farò anche una bella passeggiata in collina, con qualsiasi tempo e, per la verità, spero di non essere da sola. E subito dopo - questa è una minaccia scherzosa per i miei amici - tanti tanti incontri con tutti quelli che mi stanno mancando come l’aria. Preparatevi, ci siamo quasi!” ( Maura Boccato, pittrice).





“ Vorrei tanto fare una bella passeggiata tranquilla, prendendo un ottimo cappuccino e brioche!” ( Checca Bonardi di Milano).

“ Una lunga passeggiata con la famiglia in montagna” ( Giulio Botto, giornalista, conduttore e inviato del tg4 di Telecupole Piemonte).





“ Ringrazierò Dio e gli Angeli per averci protetti in questo lungo periodo. Poi, con la mia mamma, andremo a riabbracciare e riempire di coccole la nostra splendida nipotina Vittoria e con mio figlio e mia nuora ci sorrideremo come non mai, pensando al nostro grande Cico, ancora lontano migliaia di chilometri, ma finalmente pronto a tornare da noi, anche se per un breve periodo. E sarà di nuovo concretamente, non solo nei pensieri e nei cuori, Famiglia. Noi, più forti che mai!” ( Caterina Brero, intellettuale di Bra).





“ Dalla voglia di correre che ho, direi una maratona! Peccato che sarò senza allenamento!” ( Paolo Bruno, patron del Galà della Castagna d’Oro di Frabosa Sottana).

“ Andrò al mare con i bambini” ( Maurizia Cacciatori, ex pallavolista).

“ Abbracciare e baciare i miei nipoti, sperando che si possa tornare a farlo! Sembra banale ma stare lontano dai propri cari, quando si è abituati a stare insieme, è una tortura, è la violenza più grossa che abbiamo subito in questa quarantena” ( Daniela Caggiano, cantante).





“ Riabbraccerò i miei figli che in questi giorni devono subire l’isolamento forzato dalla mamma che lavora in reparto covid. E, quando si potrà, andrò con loro a camminare sulla spiaggia e in montagna; mi manca il contatto con la natura” ( Alessandra Camerota, infermiera di Bra).

“ Mi piacerebbe festeggiare lavorando: un bel concerto dei Neri per Caso” ( Gonzalo Caravano, vocalist dei Neri per Caso).





“ Desidero tanto poter rivedere le tante persone alle quali tengo e che rendono la mia vita speciale” ( Rolando Cardonell Bermudez, sarto e stilista).

“ Andrò al bar e mi farò dieci caffè di fila, uno dietro l’altro. Per un napoletano è la cosa che mi manca di più, un bel caffè ristretto, alla Napoli” ( Gianni Carnevale dei Battuti Bianchi di Bra).





“ Quello che farò dopo questa quarantena, sarà riprendere da capo tutta quella che è stata la mia vita fino ad oggi. Già questo è un periodo di riflessione e per tante cose che verranno lasciate, ce ne saranno altre che arriveranno. Ci sarà uno stile di vita diverso e la ripresa sarà graduale anche a livello di condivisione umana, non voglio forzare i tempi” ( Claudio Chiappucci, ex campione di ciclismo).

“ Corro ad abbracciare mia nonna alla casa di riposo” ( Elisa Cerone, artigiana di Cherasco).





“ Spererò che tutto NON torni come prima, e andrò a camminare in un parco” ( Alessandra Comazzi, giornalista).

“ Spegnerò il telefono” ( Biagio Conterno, vicesindaco di Bra).

“ Un giro in moto con mio marito a Torino, con sosta in preghiera davanti alla sindone, cosa che facevamo sempre a Pasquetta” ( Anna Conti, corista dei Battuti Neri di Bra).





“ Farò un magnifico giro in moto in Italia, assolutamente solo in Italia. Prima tappa il mio mare a Borgio Verezzi” ( Norma Costantino, presidente Associazione Noi come te, donne operate al seno).

“ A me piace ballare, mi piace la musica dal vivo e sicuramente una mazurca con mia moglie non me la faccio mancare. Con orchestra live!” ( Sergio Cravanzola, musicista di Serralunga d’Alba).

“ Andrò ad abbracciare tutti quelli che incontro, correndo tra i miei mercatini preferiti, scavalcherò i banchi e abbraccerò i ragazzi che vendono giocattoli, tessuti, bottoni. Poi correrò nel Parco e proseguirò con lo stringere mani e camminare a braccetto” ( Paola Caterina D’Arienzo, attrice).





“ Prima cosa: volare a Savona per abbracciare mamma e papà e respirare l’odore del mio mare” ( Sonia De Castelli, cantante).

“ Cercherò di capire come rimettere in moto tutte le mie attività, presterò il mio lavoro a strutture teatrali che hanno bisogno di solidarietà per restare aperti e tutti insieme aspetteremo che si trovi un vaccino, che la paura passi e che questo momento resti solo un ricordo. Il nostro lavoro non ripartirà se non si trova un vaccino; noi viviamo di contatto, di masse, di condivisione e di lavoro di gruppo e siamo assolutamente una delle categorie più colpite e meno considerate ‘ad oggi’ in questa tremenda emergenza” ( Emiliano De Martino, attore).





“ Una festa in campagna, con tantissimi amici, familiari, chitarre. Abbracciarci senza quarantena e dirci a squarciagola: ti voglio bene” ( Gabriella Del Treste, insegnante di Bra).

“ Fino ad ora ho pulito con apposito impregnante per legno, tutte le porte e finestre esterne di casa. Aimè sul più bello mi è mancato l’impregnante! Una rabbia non poter uscire per rifornirmi. Quindi, appena sarà finita la quarantena uscirò per comprare l’impregnante. Ma... italiano e mai più olandese! Seriamente auguriamoci che quando potremo uscire sarà ben valutato sia per la salute che per il lavoro. Allora e solo allora tirerò un grosso sospiro. Perché, ricordo quando i miei raccontavano della ‘spagnola’: in una settimana morirono tre loro famigliari e mia madre, all’età di 14 anni, dovette fare la donna di casa con dei fratelli più piccoli. Quell’epidemia durò oltre due anni. Oggi il Covid 19 dovrebbe durare di meno se facciamo ciò che ci dicono di fare, anche perché il progresso della scienza è migliore di cento anni fa” ( Francesco Enria di Bra).





“ La prima cosa sarà poter abbracciare di nuovo tutte le persone a cui voglio bene” ( Gianfranco Fagnola, panettiere di Bra).

“ Il mio pensiero va ai bambini! Il mio dopo quarantena? Una storia speciale che li faccia ridere!” ( Daniela Febino, attrice).

“ Salire in macchina e partire (sempre che la batteria risponda) per Cannes a raggiungere mamma e sorella, poi andare a trovare tanti amici, oppure camminare e correre per la città. Mi manca l’esercizio fisico, le mie due o tre ore di marcia quotidiana. Quante altre cose vorrei fare! Ma siccome sono speranzoso, ma molto realista o semplicemente di questi tempi ricordarsi che sorriso e ironia devono accompagnarci nel quotidiano per sopravvivere. La leggerezza che manca a questi giorni deve invece prevalere, sempre con la consapevolezza. Pertanto, lo scrivo, ma non ditelo ai miei parenti e amici, la prima cosa che farò? Andrò a comprare regali di Natale per tutti” ( Alessandro Felis, critico gastronomico).





“ Festa con parenti ed amici” ( Francesca Fenocchio, campionessa olimpica di handbike).

“ Percorrere tutte le strade, le vie della mia città per sentirla ancora di più nel mio cuore, per sentire ancora di più che devo, insieme a tutta l’Amministrazione, stare al fianco di tutta la comunità cittadina fatta di persone, di attività economiche, di progetti, di importanti e belle esperienze educative delle nostre scuole, di sogni interrotti, di speranze... Per dare esempio di grande impegno per ricostruire e ripartire sia economicamente e sia nel tessuto sociale della città, perché credo che ciò che il virus non ha distrutto sono i profondi valori civici dei miei concittadini. Su di essi e con forti impegni finanziari ripartiremo” ( Gianni Fogliato, sindaco di Bra).

“ Abbracciare la gente. Mi piacerebbe uscire ed abbracciare tutte le persone che incontro. Un’altra cosa è andare al mare e respirarne il profumo! In questo caso la spiaggia vuota e io seduta a guardare le onde e senza mascherina respiro e mi sento felice!” ( Margherita Fumero, attrice).





“ Io non sono in quarantena, ma la prima cosa che voglio fare quando i miei l’avranno finita è portarli a pranzo nelle Langhe e prendere anche una bella stanza in un agriturismo per fare il riposino tutti dopo pranzo” ( Valentina Gaia, sceneggiatrice).

“ Vado a Mantoetto, in campagna, ad immergermi nella natura ‘bella ed indifferente’, ma rasserenante” ( Nadia Gulino, insegnante di Bra).

“ Penso che farò foto, cosa che non ho mai smesso di fare” ( Tino Gerbaldo, fotografo di Bra).

“ Dopo aver passato una quarantena agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato, per compensare non tornerò più a casa per una ‘quarantena’ di giorni. Andrò a trovare parenti, amici e tutte quelle persone che in questo periodo mi sono mancate tantissimo. E poi correrò al mare a pescare in apnea” ( Gian Maria Aliberti Gerbotto, scrittore).





“ Una camminata di quattro ore. Andrò al Santuario di Valmala a ringraziare la Madonna (se sarò vivo), poi salirò fino al monte Birrone e tornerò a casa in giornata. Fino al Santuario ovviamente in auto, il resto a piedi. Spero che una bella passeggiata segni il ritorno ad una vita normale con la possibilità di riabbracciare famigliari ed amici” ( Beppe Ghisolfi, Banchiere europeo, giornalista e scrittore).

“ Andrò a prendermi un caffè” ( Cristina Giordana, scrittrice).

“ Andare al mare sedermi su di uno scoglio, osservare il volo di un gabbiano e respirare a pieni polmoni. Alla sera, al ritorno a casa, prendere una tela ed i colori per dipingere le emozioni provate in quel momento di libertà dopo tanti giorni di prigionia tra le quattro mura di casa” ( Franco Gotta, pittore).





“ L’unica cosa certa per ora, è che dovrò imparare a vivere con la mascherina. Almeno fino a quando non ci sarà il vaccino. Certo mi sentirò più sollevato e ringrazierò il Signore. Mi preoccuperò di scrivere meglio, perché il Vangelo venga compreso da tanti, non tanto come la vita di Gesù, ma come la strada che devo imparare a percorrere. Inoltre, nei rapporti con il prossimo dovrò cercare sempre meglio di ascoltare” ( Luca Isella, Frate cappuccino di Bra).

“ Sicuramente andrò nel mio orto sotto il Castello di Grinzane, che sarà diventato una foresta, poi preparerò la carta nuova e infine una bella passeggiata nel centro di Alba e in mezzo a vigne e noccioleti” ( Marc Lanteri, chef stellato del Ristorante al Castello di Grinzane Cavour).





“ Andrò a mangiarmi una pizza al mare con la famiglia” ( Claudio Lauretta, comico televisivo).

“ Rivedere gli amici e con loro fare una lunga chiacchierata. Partecipare ad una festa di Frazione consumando una bella grigliata: costine, salciccia, ali di pollo, patatine, formaggio, una fetta di torta, il tutto con una bottiglia di Dolcetto d’Alba e poi sul padiglione a ballare con una bella Orchestra, fino a tarda notte” ( Luciano Leone, coordinatore UniTre di Bra).





“ Riabbracciare le persone più care, come mio nipote Marco di otto mesi. Pur abitando nello stesso stabile, abbiamo deciso con grande senso di responsabilità insieme a mia moglie, di evitare qualsiasi contatto fisico. Però, abbiamo compensato questa carenza con un centinaio di video chiamate!” ( Sebastiano Luca, carabiniere in congedo).

“ La cosa più difficile sarà riuscire a prendere atto che le cose si sono modificate a tal punto, anche a livello psicologico, che ci vorrà un bel po’ per tornare alla normalità, se così vogliamo chiamarla” (Commendatore Clemente Malvino, delegato Anioc provincia di Cuneo).





“ Smetto di consegnare a domicilio e spero che i clienti vengano loro da me” ( Renato Maunero, produttore del Mercato della Terra).

“ Andrò al mare a fare una bella passeggiata sul bagnasciuga e a respirare aria di libertà” ( Caterina Milanesio, insegnante di Bra).

“ La cosa è molto semplice. Un connubio perfetto tra quattro cose: Marina (la mia compagna), moto, un pezzo di focaccia sulla spiaggia e mare” ( Davide Milanesio di Bra).

“ Andrò dal parrucchiere! L’ultimo taglio di capelli, quelli rimasti, risale al 31 dicembre scorso” ( Gianni Milanesio, fiduciario della Condotta Slow Food di Bra).





“ Andrò a trovare un caro amico che in questo momento ha il figlio in rianimazione, sperando di cuore che ci sia oltre alla moglie anche il figlio” ( Maria Milazzo, consigliere comunale di Bra).

“ Una sontuosa colazione a tappe, girando tre caffè braidesi uno dietro l’altro” ( Ugo Minini, ingegnere braidese).

“ Se finisse la quarantena con annesso vaccino anti Covid andrei in Canada (anticiperei quello che avrebbe dovuto essere il viaggio estivo). Se finisse solo la quarantena, ma il virus fosse ancora in giro, mi basterebbe un buon espresso nel mio bar preferito” ( Laura Mondino, esperta di neuroscienze e comportamenti umani).

“ Andrò al cimitero a trovare mia mamma e mio papà. Nel pomeriggio farò un bel giro in bicicletta che mi manca, così come mi manca il mare. Per finire, una buona cena” ( Piero Montanaro, cantante).





“ La prima cosa sarà riabbracciare i miei genitori e fare una grande festa con i miei amici” ( Valerio Morelli, volontario della Cri).

“ A noi mancano le cose semplici, ossia le più significative: andremo a prendere un semplice aperitivo con amici e poi una pizza in compagnia in tavernetta. Cose normali, ma bellissime!” ( Gianluca Moretti, preside dell’IPS Velso Mucci di Bra).

“ Andrò a fare un bagno a spiaggia con il cane. In questi giorni di reclusione e di impossibilità di accedere alla spiaggia, il mare è un meraviglioso miraggio di libertà sia per me che per la mia labrador” ( Michela Moretti Girardengo, nipote del grande ciclista Costante Girardengo).





“ Credo che questa quarantena ci abbia un po’ tutti resi più isolati. Pertanto, vorrei soprattutto rivedere gli amici e le persone care che in questo periodo ho sentito solo per telefono o in videochiamata. Sarà una cosa banale, ma mai come in questo periodo ho sentito la mancanza di quella che viene comunemente definita la normalità, che sia essa anche solo un caffè con un amico. Credo poi che per i teatri e le sale da concerto, che fanno parte del mio lavoro, scrivendo io di musica classica, si dovrà ancora aspettare un poco prima del ritorno alla normalità. Ma se c’è una cosa che desidererei molto fare è rivedere il mare e la Costa Azzurra che tanto amo” ( Alessandro Mormile, caporedattore della rivista L’Opera).





“ Quando sarà finita la quarantena non gioirò se si tornerà a vivere come prima. Vorrei che questa lezione della natura ci servisse a cambiare i nostri comportamenti. La natura ci avvisa bruscamente. Se non ascoltiamo quella voce, non ci sarà futuro per noi umani. Teniamo a mente i cambiamenti climatici e la violenza che gli umani hanno perpetuato in questi anni al pianeta” ( Bruno Murialdo, fotografo di Alba).

“ Penso che andrò con il mio fidanzato a mangiare sushi, bere buon vino e festeggiare alcune ricorrenze passate che non abbiamo potuto condividere durante la quarantena” ( Elisa Muriale, attrice).

“ Prenderò una sbornia madornale ai Marenghi, ho già detto a Gigi (Gigi Molino, voce dei Controvento) di preparare una damigiana di spritz” ( Renato Nari, staff dei Controvento Nomadi Tribute Band).

“ Mi recherò in libreria per fare il punto sulle novità editoriali ‘ibernate’ e vedrò se sono in arrivo alcuni volumi di poesia che avevo prenotato” ( Bernardo Negro, poeta).

“ Andrò con i miei sulla spiaggia a guardare il mare” ( Cinzia Ortega, primario di Oncologia Ospedale di Alba).





“ Una mezza maratona. A costo di metterci tre ore, ma devo correre” ( Davide Palluda, chef stellato del Ristorante All’Enoteca di Canale).

“ Tante cose, ma la prima che vorrei fare è tornare a vedere il mare in un posto a me particolarmente caro che m’ha sempre regalato belle sensazioni. Questa volta, però, porterei con me mia madre. Sono proprio le persone avanti con gli anni ed essere più frastornate e spaventate da questa situazione e hanno bisogno di ritrovare la serenità perduta. Penso sia il regalo che merita e che faccia nuovamente ritrovare fiducia nel futuro” ( Danilo Paparelli, vignettista).





“ Andrò a trovare i miei genitori che non vedo da più di un mese” ( Marcello Pasquero, giornalista).

“ Tante cose normali. Parlare tranquillamente con tutti, alle distanze precedenti i DPCM. Un caffè al bar. Darsi la mano come saluto, forse sarà ancora prematuro. L’importante è fermare il contagio!” (Senatore Marco Perosino).

“ Una lunga passeggiata, ma la mascherina non la tolgo” ( Tiziana Piccinno, madre del campione olimpico di Judo, Fabio Basile).

“ Farò una cosa molto semplice: accenderò l’auto è andrò a vedere da vicino i miei nipotini che vivono tra Bologna e Riccione” ( Eraldo Pecci, ex calciatore del Torino).

“ Partirò presto presto al mattino a cavallo e rientrerò a notte inoltrata e mi gusterò i nostri magnifici boschi dove la natura, penso per poco tempo, ha avuto il sopravvento” ( Giorgio Revelli, presidente della Scuderia Cavalieri del Bandito).

“ Andrò in chiesa e pregherò San Giovanni Paolo II che ho incontrato privatamente due volte e seguito in molti dei suoi viaggi, tutti in Piemonte. Sarà un omaggio al mistero e all’assoluto in questo tsunami di vite e sentimenti e nello stesso tempo un omaggio alla vita che verrà!” ( Gian Mario Ricciardi, giornalista Rai).

“ Prendo la vespa e porto mia moglie Maria Teresa al Caffè Letterario di Bra” ( Mauro Rivetti, scrittore).





“ Riprenderò con forza e vigore il lavoro per un pronto e duraturo ripristino dello Stato di Diritto, ad oggi forzatamente limitato allo studio e all’analisi della mole dei variopinti provvedimenti emessi in materia di covid-19” ( Alberto Rizzo, avvocato e direttore generale dell’Accademia di Educazione Finanziaria).

“ Organizzerò un pranzo con figli e nipoti e voglio abbracciarli tutti” ( Luciana Rizzotti, esule istriana).

“ Vado nei boschi” ( Romano Salvetti, scrittore di Alta Langa).

“ Spero di poter fare una cena in cui invitare tutti gli amici e i conoscenti. Ciò che mi manca in questa quarantena è il contatto dal vivo con le persone: trovarti per una pizza o anche solo per un caffè, l’incontrarsi per caso e fermarsi anche solo un minuto per due chiacchiere” ( Monia Rullo, presidente Associazione Asmangia di Monforte d’Alba).

“ Fare un viaggio breve in Italia, passando per Milano a salutare mio figlio Stefano e mia nuora Francesca, che non vediamo da settimane” ( Bruna Sibille, ex sindaco di Bra).

“ Sicuramente rivedere famigliari e amici che non vedo ormai da settimane” ( Matteo Spicuglia, giornalista Rai).





“ Vado ad abbracciare qualche persona, occhio a chi incrocerà la mia strada” ( Enrico Sunda, amministratore gruppo Facebook Bra di tutto di più).

“ Farò una cena con tutti i miei amici che non vedo di persona da tempo, ma solo in video call” ( Paolo Taricco, CEO Yookye).

“ Una lunga passeggiata solitaria con pensieri in libertà!” ( Margherita Testa, presidente Rotary Club Bra).

“ Penso che organizzerò una super cena con tutti gli amici. Se la quarantena finirà in un periodo ancora caldo, mi auguro di sì, dormirò in tenda due o tre notti al lago delle Rovine, immerso nella natura” ( Alessandro Trovati, vicepresidente della squadra ciclistica Audax Bike di Carmagnola).

“ Riprenderò le lezioni di chitarra classica” ( Roberto Turolla, scrittore).

“ La prima cosa sarà andare in sede A.I.D.O. sempre più convinto e determinato di quanto sia importante informazione, prevenzione e dono a tutela della vita” ( Gianfranco Vergnano, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Donatori Organi).





“ Una bella e lunga passeggiata magari in buona compagnia del mio cane Golia, per goderci tutta la nostra splendida natura” ( Armando Verrua, presidente Associazione Volontari Italiani del Sangue di Bra).

“ Andrei al mare a Saint Mandrier in Francia, oppure, se non si potesse, andrei ad Urbino o a Napoli. A vedere cose belle. Se fossi ancora insicuro di muovermi, mi farei prima un check up. Ne abbiamo sentite tante che, se non ci siamo ammalati, siamo di certo diventati ipocondriaci” ( Franco Zanet, già preside dell’IPS Velso Mucci di Bra).

“ Sicuramente correrò dai miei nipoti” ( Vitalina Zorgnotti di Bra).