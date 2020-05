Vetrine, pubblicità, avvisi: nella città di Cuneo il tempo bloccato dalla quarantena

Le strade sono semideserte, i portici così vuoti che il rumore dei passi rimbalza e le poche voci che si rincorrono da un balcone all’altro o si sentono in un microfono del telefono, sono così rare da sorprenderti e divertirti, perché - per pochi istanti - ti permettono di intrufolarti e curiosare nella vita altrui.Le strade sono semideserte, i portici così vuoti che il rumore dei passi rimbalza e le poche voci che si rincorrono da un balcone all’altro o si sentono in un microfono del telefono, sono così rare da sorprenderti e divertirti, perché - per pochi istanti - ti permettono di intrufolarti e curiosare nella vita altrui.

Basta però uno sguardo un po’ più attento del solito, per capire che il silenzio e le piazze vuote non sono il frutto di una calda giornata estiva o di un orario in cui i cuneesi hanno già le gambe sotto il tavolo per mangiare con familiari ed amici. Basta buttare gli occhi su una vetrina per capire che questo silenzio surreale, questo deserto atipico è stato imposto da una forza più grande di noi, così grande da aver fermato non solo lo scorrere della vita ma anche di aver fissato il tempo in piccoli angoli cittadini che da settimane sono rimasti immutati da diventare anacronistici.

E così ai primi di maggio si può vedere il negozio di abbigliamento che sponsorizza i saldi invernali, la vetrina dedicata ai più piccoli, ancora piena di vestiti di carnevale, coriandoli e bacchette magiche. I cartelloni pubblicitari lungo la strada che parlano di sconti scaduti ai primi di marzo, eventi che avrebbero dovuto svolgersi ad aprile, interessanti riunioni prima rinviate e poi abolite. Una città bloccata che, speriamo, possa ripartire al più presto.