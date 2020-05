Bra: i mercati di generi alimentari proseguono in sicurezza col consueto calendario

Dopo l’avvio della scorsa settimana, prosegue secondo il consueto calendario lo svolgimento dei mercati a Bra, limitatamente alla vendita di generi alimentari.



Il mercoledì mattina i banchi saranno presenti nell’area di piazza Spreitenbach, nei pressi dell’ingresso ai Giardini della Rocca (e non sul rialzo di piazza XX Settembre, che sarà adibito a parcheggio), oltre che in piazza Giolitti (produttori).



Stesse aree anche per il mercato del venerdì mattina, a cui si aggiunge anche piazza Carlo Alberto.



Il sabato (ore 12 – 19) confermato il mercato dei produttori in piazza Giolitti.



Le aree interessate saranno delimitate e presidiate dalla Polizia Municipale, col supporto di volontari e personale messo a disposizione dall’Ascom.



L’accesso, controllato e scaglionato, sarà possibile esclusivamente dai varchi preposti. Nell’area di vendita è ammesso l’ingresso di una sola persona per famiglia, fatta salva la necessità di un eventuale accompagnatore in caso di disabilità. Gli operatori commerciali dovranno garantire le distanze di sicurezza, per una spesa nel pieno rispetto delle norme.